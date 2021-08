César Carballo advierte a los vacunados y estalla contra el Ministerio de Sanidad: "No existe, es un solar"

El doctor César Carballo es un habitual en las tertulias de 'La Sexta Noche' a la hora de analizar los puntos más importantes de la situación epidemiológica en España y el resto del mundo, y siempre destaca por su claridad y sus mensajes directos a la hora de hacer valoraciones. Recientemente se ha publicado en Singapur un estudio que habla de la diferencia entre la carga viral de los vacunados y no vacunados, y ese fue este pasado sábado el tema central de su intervención, advirtiendo a aquellos que creen que están totalmente a salvo por tener las dos dosis.

"Cuando se llega a una carga viral por encima de 30, lo que dice la evidencia es que el sujeto no es contagioso, sigue teniendo el virus pero no la capacidad de contagiar. Los vacunados llegan, con la variante Delta, a esta 'ct' de 30 en 8,8 días. Durante 8,8 días lo vacunados pueden infectar, y los no vacunados tardan 15 días en llegar", explicó Carballo.

La solución de César Carballo para las residencias

"Esto plantea muchas preguntas. ¿Es suficiente con un pasaporte sanitario para la vacunación en residencias? Un trabajador de residencias que esté vacunado puede transmitir el virus, ¿es suficiente con esto?", prosiguió el urgenciólogo. "Yo hablaría, a lo mejor, de un pasaporte sanitario y un pasaporte inmunológico", añadió.

"Se disminuye el tiempo a la mitad de estar vacunado a no vacunado, pero no se quita el riesgo", advierte, y expone su plan para mejorar la seguridad en las residencias: "Yo para las residencias haría un plan de proteger a la tercera edad. Hacer test, mientras tengamos esta incidencia acumulada, cada semana, por lo menos dos por semana, para saber si son positivos o negativos. No solo a los trabajadores, también a las visitas. Y también hacer una medición de las aguas residuales".

Carballo critica al Ministerio de Sanidad

"Un test en España cuesta más de 7€, en Portugal valen 2,5€. No existe el Ministerio de Sanidad desde hace 20 años, es un solar. La base del sistema sanitario está abandonada desde hace 15 años, no ha venido con el COVID", aseguró también este sábado en el programa.

"Habría que ver qué se gana y qué no se gana con la vacunación obligatoria", reflexiona, al tiempo que incide en el riesgo de contagio: "Con una incidencia acumulada alta la gente se contagia más aunque esté vacunada y la gente que no se vacuna tiene más riesgo de acabar hospitalizada".