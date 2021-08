La madre que se vacunará contra la COVID-19 a pesar de sus negativas: "Pienso en responsabilidades"

Constance Hall, madre y bloguera asturiana, compartió en sus redes sociales su opinión respecto a recibir la vacuna contra la COVID-19. En un primer momento, la bloguera se mostraba en contra, pero finalmente ha decidido recibir la inoculación y ha explicado sus motivos, lo cual ha generado múltiples reacciones por parte de sus seguidores.

La mujer asegura que se sentía “moral, social, emocional y físicamente obligada” a recibir la vacuna, según ha recogido DailyStar. La publicación provocó tantas críticas como aplausos tras la reflexión de la asturiana.

"¿Quiero la vacuna contra la covid? Diablos, no. Pero no quería un millón de inyecciones antes de ir a África, ni tampoco quería que me metieran una cámara diminuta en el trasero en mi última colonoscopia o la incisión que me hicieron entre la vagina y el trasero por la que finalmente asomó la cabeza de mis hijas", escribió la bloguera en sus cuenta de Instagram.

La madre comentó que "la vida está llena de cosas que no quiero hacer" y argumentó que "ya estaría en la cárcel o muerta" si ignoraba ciertas tareas. "Curiosamente, cuando pienso en la vacuna, no pienso en 'opciones' y 'mi cuerpo', pienso en 'responsabilidades' y 'otras personas'", escribió.

Constance asegura que se está "inmunizando para reflejar" su "gratitud con la comunidad que le cuida". Su publicación ha generado respuestas de todo tipo, muchos elogiaron a la asturiana por compartir esta opinión y muchos otros lanzaron críticas que fueron rechazadas por sus propios seguidores.