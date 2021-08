Dan el alta a la bebé prematura más pequeña del mundo un año después: pesaba casi como una manzana

El pasado 9 de junio de 2020 llegó al mundo la bebé prematura más pequeña del mundo, una niña llamada Kwek Yu Xuan, que tras un año ingresada ha logrado sobrevivir y ha recibido el alta. Su nacimiento fue cuatro meses antes de lo previsto, algo totalmente inesperado para sus padres, Kwek Wee Liang y Wong Mei Ling, ambos de 35 años, que quería mudarse de Singapur a Malasia. Una complicación en el embarazo por una preeclampsia que ocasionaba a la madre una alta presión arterial obligó a realizarle una cesárea.

Así fue como la pequeña nació de manera prematura con un peso muy muy pequeño, casi como una manzana, es decir, unos 212 gramos, tal y como recoge el medio The Straits Times. "No esperaba dar a luz tan rápido. Estábamos muy tristes al ver que Kwek Yu Xuan había nacido tan pequeña. Sin embargo, no teníamos otra opción. Solo podíamos esperar a que continuase creciendo", cuenta la madre.

La bebé más pequeña del mundo logra sobrevivir

Los sanitarios esperaban un peso de unos 200 gramos más, pero debido al tamaño de la recién nacida tuvieron que ponerse manos a la obra para lograr que pudiera seguir viviendo. Ha estado todo un año ingresada. Los propios médicos han tenido que coser sus pañales al no existir ninguno en el mercado. “Necesitábamos innovar y encontrar algunos métodos improvisados para lidiar con un bebé tan pequeño. Era la primera vez que tratábamos a alguien tan pequeño”, cuenta la doctora que ha estado al frente de su atención.

Ahora pesa seis kilos y por fin está en casa, pero allí tendrá que seguir en cuidados intensivos porque padece una enfermedad pulmonar crónica y debe estar conectada a u ventilador que le da el oxígeno que necesita para respirar. Además, estos cuidados no son baratos, han rondado los 200.000 dólares, y los padres han podido hacer frente al pago con donaciones de familiares y anónimos. Con acciones benéficas se han recaudado 300.000 dólares, y el dinero sobrante irá destinado para el cuidado de la pequeña de aquí al futuro junto a donaciones a otras familias en una situación parecida.