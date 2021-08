El drama de la alergia al sol, contado por una mujer que lo sufre: "Si alguien me roza puede hacerme llorar"

La erupción lumínica polimórfica, también denominada como alergia al sol, es un sarpullido en la piel que se produce por la exposición al sol en aquellas personas que son altamente sensibles a la luz del sol. Aquellos que padecen esta enfermedad viven un verdadero drama porque el sol forma parte de nuestras vidas constantemente, además de ser básico y necesario en nuestro día a día. Sin embargo, hay personas que irremediablemente tienen que huir de él o sobreprotegerse.

El diario británico Daily Mirror recoge la pesadilla que vive Susan Heaword, una madre británica de 29 años que sufre esta dolencia y que lleva desde hace 12 años sin poder vivir una vida normal, desde que le diagnosticaron la enfermedad por primera vez tras dar a luz a su hija Amelia. La fragilidad es tal que Heaword revela lo siguiente: "Si alguien me roza, puede hacerme llorar".

Dificultades para hacer vida normal con la alergia al sol

"El mero hecho de tender la ropa duele de vedad", cuenta, y las consecuencias de exponerse al sol son ampollas muy dolorosas por todo el cuerpo. "Siento como si una araña se arrastrara por mi piel, luego me hace cosquillas y después es como si un millón de agujas calientes me golpearan la piel", relata. Hasta siete veces al día tiene que ducharse para sentir alivio, cuenta el medio británico.

Todas esas dolencias le afectan directamente en su día a día como madre. Cualquier acto que implique exponerse a la luz del sol, ya sea pasear o asomarse a la ventana le puede afectar. "No puedo disfrutar del tiempo con ellos", narra sobre pasar un rato con sus hijos. "Mis hijos sufren, porque si yo no puedo tener un verano, ellos no pueden tenerlo", lamenta.

¿Cuál es la solución a la alergia al sol?

Según la información, los médicos no le han ofrecido ningún tipo de tratamiento. El único consejo es que evite estar al sol. Por tanto, lo único que puede hacer es quedarse en casa, en la oscuridad, y si tiene que salir se pone crema solar factor 50 y se abriga bien, además de consumir antihistamínicos: "Tengo que usar blusas y pantalones largos cuando hace calor y uso mi ropa de verano en el invierno solo porque quiero usar algo veraniego".

"Quieren estar en el jardín, en la piscina, y yo no puedo jugar con ellos. Es devastador", asegura Heaword. "Ni siquiera puedo sentarme junto a la ventana porque el sol me atrapará", añade, justo cuando hay una ola de calor en el país.