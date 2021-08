Alfonso Cabello logra el primer oro español en los Juegos Paralímpicos

El ciclista cordobés Alfonso Cabello logró, con récord del mundo, la medalla de oro en la prueba del Kilómetro contrarreloj de la categoría C4-C5 de discapacitados físicos y sumó su tercer metal en la misma prueba en los últimos tres Juegos Paralímpicos.

Cabello (Córdoba, 1993) refrendó su condición de favorito con un oro en su especialidad, en la que poseía el récord del mundo con 1.01.683 en el Mundial de 2014 disputado en Aguascalientes (México), a más de 2.000 metros de altura. En esta ocasión, en el Velódromo de Izu, rebajó ese tiempo hasta 1:01.557.

@cabello93 ya con su medalla de ORO. Precioso gesto de @jodycundy, plata, colgándole la medalla al español en señal de reconocimiento 👏👏👏 pic.twitter.com/vp6q2erOJ9 — Sonia Lus (@lussonia) August 26, 2021

El cordobés, seis veces campeón del mundo, finalizó por delante del británico Jody Cundy (1:02.529) y el eslovaco Jozef Metelka (1:05.500), que fueron plata y bronce, respectivamente.

"Me siento en una nube. He trabajado muchos meses muy duro y estar aquí y conseguir un oro es un sueño hecho realidad. He rendido al 150% y cuando he visto la marca que había hecho Cundy sabía que me tenía que esforzar a tope. Al final he hecho lo que mejor sé hacer, que es demostrar que las barreras están para tumbarlas", dijo Cabello, al término de la prueba.

¡Grande Alfonso!🥇

Declaraciones de Alfonso Cabello tras haberse proclamado campeón paralímpico con récord del mundo en la prueba del kilómetro C4-5#FamiliaParalimpica #Tokio2020 @cabello93 pic.twitter.com/cY55JhDpVr — Comité Paralímpico Español (@Paralimpicos) August 26, 2021

Con esta victoria, Alfonso Cabello sigue manteniendo su idilio con esta prueba, que ganó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y en la que se colgó el bronce en Río de Janeiro 2016.

Cabello volverá a competir en la Velocidad por equipos junto a Ricardo Ten y Pablo Jaramillo (sábado 28 agosto) y en la prueba en ruta (3 septiembre) de los Juegos Paralímpicos de Tokio.