¿Cuáles son las frutas y verduras de temporada para septiembre? Estas son las mejores opciones

Llega septiembre y, con él, nuevas frutas y verduras de temporada que comenzarás a ver próximamente en tu frutería más cercana. En España contamos con una gran variedad de frutas y hortalizas durante todo el año. Desde el higo o la espinaca hasta la manzana, la frambuesa o el champiñón. No obstante, no todas ellas están disponibles en cualquier momento. A pesar de que es cada vez más sencillo encontrar todo tipo de frutas y verduras en cualquier momento del año gracias a la importación o la producción en invernadero, todavía hay algunas que no podemos encontrar en nuestra frutería más cercana.

¿Por qué es importante comprar frutas y verduras de temporada? Principalmente por su sabor. No es lo mismo consumir un producto que ha crecido en las condiciones óptimas que otro que lo ha hecho en invernadero. Pero no solo eso. Consumir frutas y verduras de temporada contribuye a la sostenibilidad del sistema alimentario porque reduce el consumo energético y genera menos emisiones de dióxido de carbono. Un proceso que, en resumidas cuentas, es mucho más respetuoso con el medioambiente.

Estas son las frutas de temporada para el mes de septiembre

Si te has decidido a comprar fruta de temporada, pero no sabes cuáles son las mejores opciones que te ofrece el mercado, el Ministerio de Consumo, la organización Soy de Temporada y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) disponen de varios calendarios que te sacarán de dudas. A continuación te ofrecemos cuáles son las mejores frutas para este mes de septiembre que estará marcado por la transición del verano al otoño y la llegada de nuevas piezas a tu frutería.

A partir de hoy podrás encontrar algunas como arándanos, membrillo, mango, pera, piña, granada, manzana, uva, frambuesa, mora, plátano, hijo, melón, sandía, caqui, melocotón, ciruela y cereza. En definitiva, una amplia gama de frutas que te permitirán hacer platos de todo tipo para esta temporada. ¿Y qué hay sobre las verduras? Tras el calor del verano, cada vez encontraremos más opciones en nuestra frutería más cercana.

Estas son las verduras de temporada para el mes de septiembre

Según recoge el Ministerio de Consumo a través de su cuenta de Twitter, septiembre es el mes del pimiento, la espinaca y la judía verde. También de la acelga, el puerro, la lechuga la cebolla y la calabaza. A toda estas lista de verduras y hortalizas hay que añadirle muchas más. Entre otras, el Ejecutivo recuerda que septiembre es un buen mes para comprar endibias, nabos, zanahorias, patatas, maíz y remolacha.

El verano está llegando a su fin y con el cambio de estación llegarán también cambios en nuestra cesta de la compra 🛒



Aquí tienes las #verduras de temporada que te recomendamos en #septiembre 🎃🥕🫑



Elige #ComerDeTemporada

Elige comer ✚ barato,✚ sano y ✚ sostenible pic.twitter.com/FZTOLEBig3 — Ministerio de Consumo (@consumogob) September 1, 2021

También berenjena, champiñón, rábano y tomate por lo que, si estabas buscando nuevas opciones para tus platos, estás de enhorabuena. En definitiva, las frutas más frescas del verano comienzan a decirnos adiós para dar paso a nuevas verduras que estaban esperando su momento.