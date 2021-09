"Ahora hago lo que a mí me gusta": AuronPlay confirma que deja YouTube

Raúl Álvarez, popularmente conocido en Internet como AuronPlay, se abría su primer canal de YouTube el 28 de febrero de 2006. A partir de entonces, el catalán comenzó a subir vídeos a la plataforma hasta convertirse en uno de los creadores de contenido más famosos e influyentes del país. Entre ellos algunos tan populares como sus múltiples bromas telefónicas o sus reacciones a videoclips de terceras personas. Un contenido que le permitió codearse con los youtubers más grandes de habla hispana.

Quince años después de comenzar su andadura en YouTube, el ahora streamer anuncia que no volverá a subir contenido a su canal principal de la famosa plataforma de vídeos. A pesar de que a día de hoy cuenta con más de 28 millones de suscriptores, el catalán ha reconocido que no volverá a subir vídeos a YouTube porque está cansado de la plataforma. Todo ello durante uno de sus streams en Twitch, donde ha asegurado estar "hasta los huevos" de YouTube.

"No hay que ser muy listo para ver que mi etapa en YouTube ha terminado"

Tras ser preguntado sobre si volverá a subir bromas telefónicas a su canal, el catalán ha dado a conocer que no volverá a la plataforma. A pesar de que llevaba nueve meses sin subir un solo vídeo, no ha sido hasta ahora cuando ha reconocido que abandona la plataforma: "Es evidente. No hay que ser muy listo para ver que mi etapa en YouTube ha terminado. Han pasado muchos años". Y es que, tal y como ha explicado el creador de contenido, ya no le motiva el hecho de subir vídeos a la plataforma.

Actualmente, AuronPlay es una de las grandes estrellas de Twitch. Desde que llegara a la plataforma de streaming, el catalán ha ido creciendo hasta convertirse en el creador de contenido más visto de la plataforma. A día de hoy cuenta con cerca de 10 millones de seguidores, lo que le sitúan entre los streamers más exitosos de la plataforma de Amazon. El hecho de poder producir contenido en directo y no tener que producir los vídeos han sido una de las razones principales por las que Auronplay se ha decantado por Twitch.

El Rubius y AuronPlay, casi un año sin subir un vídeo a YouTube

Como él, cada vez son más los creadores de contenido que dejan de lado YouTube para priorizar Twitch. Entre ellos podemos encontrar a El Rubius quien, a pesar de contar con una audiencia de 40 millones de personas, subía el último vídeo de su canal principal hace algo más de ocho meses.

A pesar de que suban su contenido a canales secundarios, estos creadores de contenido han dejado de lado YouTube para favorecer la inmediatez de Twitch. Por lo tanto, AuronPlay anuncia que abandona definitivamente a YouTube y asegura que no subirá más vídeos a su canal principal. En su lugar estará en Twitch, donde podrás verle en directo.