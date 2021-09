La posibilidad de renovación del CGPJ se esfuma con la petición de cese de Bolaños

Pensemos en cualquier negociación. ¿Qué significa pedir el cese de quien hasta ahora ha sido el principal negociador de la otra parte? Puede obedecer a múltiples motivos, pero lo que es seguro es que cuando se impugna al interlocutor del bando contrario, las conversaciones no suelen volver al punto de partida sino a varias casillas más atrás. Se vuelan los puentes y el marco negociador ha de volver a construirse. Eso... si es que se persigue realmente un acuerdo.

Con la petición de cese de Félix Bolaños el PP ha buscado sacudirse la presión que el Gobierno venía ejerciendo en los últimos días, pero al tiempo, deslegitimado a quien ha sido su interlocutor en anteriores intentos de renovación del CGPJ, acusándolo de "totalitarismo", Pablo Casado, en cierto modo, ha sentenciado públicamente las esperanzas de un acuerdo para renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. A varias posiciones atrás en el tablero.

El vicesecretario de comunicación del PP daba pistas este jueves de cuál será ahora la línea argumental del partido: "Si Sánchez quiere negociar, lo que tiene que hacer es cesar a Bolaños y llamar a Casado para despolitizar el Consejo, el PP se va a mantener fijo en su posición".

Bolaños, teme el PP, será una figura escurridiza en las sesiones de control del Congreso, ya que no es vicepresidente y por lo tanto, por jerarquía, no ocupa la primera línea de fuego de la oposición. De ahí que el PP no vaya a dejar pasar ninguna oportunidad para desgastar a quien antes era un muñidor de pactos en la sombra pero ahora, de facto, es el vicepresidente político del Gobierno.

En cualquier caso, si como explican los gurús de la empresa "la facultad más valiosa en una negociación es que el asunto te importe, pero no demasiado", en el asunto de la renovación del CGPJ, nadie podrá negarle al PP una buena mano.