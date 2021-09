"¿Tú has ido a 'El Hormiguero'?": el dardo de Gabriel Rufián a Pablo Motos y a su programa

Hace apenas unas horas, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, publicaba la entrevista a la influencer vasca Esty Quesada en su canal de YouTube La Fábrica. Una entrevista en la que han hablado sobre el origen de la actriz, así como otros aspectos de su vida como el instante en el que decidió abandonar Barakaldo o el momento en el que comenzó a ganar repercusión en Internet gracias al poder de las redes sociales.

Tras una batería de preguntas cortas, en las que la influencer ha tenido que escoger entre una u otra opción, Rufián le ha preguntado sobre qué manual de autoayuda se leería antes. A pesar de que la popularmente conocida como Soy una pringada reconocía, antes de escuchar las posibles respuestas, que nunca se leería un libro de estas características, su rostro cambió cuando escuchó el nombre de Pablo Motos.

"Fue una experiencia terrorífica, pero a mi me va la marcha"

Después de que la influencer reconociera que se leería antes un manual de autoayuda de Pablo Motos antes que otro de la también influencer Dulceida, Gabriel Rufián trató de ahondar en el paso de Esty Quesada por El Hormiguero. Desde un primer momento, la actriz reconocía que visitar el programa de Pablo Motos fue una experiencia increíble que no olvidará jamás: "Fue una experiencia terrorífica, pero a mi me va la marcha".

Quesada recuerda que, en un momento dado de la entrevista, se abrió la camisa que llevaba puesta para mostrar ante la audiencia una camiseta interior en la que se podía ver una fotografía de Pablo Motos haciendo yoga: "Hice un pequeño terrorismo como vasca que soy". A pesar de que no era nada ilegal, ya que el presentador de Antena 3 había colgado esta fotografía en sus redes sociales, todo apunta a que no le gustó demasiado que dicha apareciera en televisión: "Por lo que sea no se lo tomó muy bien".

"Es colega de Abascal"

La influencer reconoce que este detalle, unido al hecho de que no entrara en el juego presentado por Pablo Motos a lo largo de la entrevista, provocó el enfado del presentador de Requena: "Se enfadó un poco". Sin embargo, Gabriel Rufián piensa que el problema de esa entrevista es que Pablo Motos no sabía a quién estaba entrevistando. En ese momento, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso ha aprovechado para decir que Motos era "colega" de Santiago Abascal.

No obstante, Soy una pringada tenía la teoría de que la entrevista no fue nada bien porque no entraba en el juego del presentador de reírle las gracias: "Eso le descolocaba y no le gusta nada". A pesar reconocer que fue una experiencia terrorífica, la influencer llegó a reconocer que se lo pasó en grande. De hecho, recuerda con cariño el TikTok que hizo junto al presentador, lo que ella considera uno de los momentos álgidos de su carrera.