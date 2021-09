El exministro José Luis Ábalos se pasa a la televisión, ficha por 'Todo es mentira'

El programa de Cuatro presentado por Risto Mejide 'Todo es mentira' sigue incorporando figuras del panorama político a su equipo de tertulianos. Para esta nueva temporada ha anunciado cinco nuevas caras, y la más sonada es el saliente exministro de Transportes antes de la última remodelación del Gobierno llevada a cabo por Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Unas semanas después de abandonar su cargo, Ábalos se pasa a la televisión para analizar la actualidad, debutando el próximo jueves 9 de septiembre.

El exministro desapareció del Gobierno en el pasado mes de julio, pero no solo desapareció de la foto de ministros, sino que también dejó su cargo como secretario de Organización del PSOE. Aludió a motivos "personales y familiares" en su despedida, y desde entonces se ha mantenido en un segundo plano, pero finalmente seguirá formando parte de la actualidad política con sus intervenciones y análisis en el programa. "No soy sectario, exijo simplemente civismo, soy un gran amante de la civilidad. No tengo problemas con nadie", ha dicho el exministro ante la pregunta de la presentadora Marta Flich sobre cómo se llevaría con algunos de sus nuevos compañeros. Asimismo, Ábalos ha reconocido que tiene "bastantes invitaciones" de medios de diferentes formatos, pero ha reconocido que se lo va a tomar "con la calma necesaria".

"He tenido el verano más largo de mi vida, y lo agradezco; empiezo septiembre con relajación, tengo una vida nueva por delante, y está bien porque la reinvención siempre es necesaria", ha añadido. Por último, en su breve intervención, el exministro ha confesado que "tras la imagen" que proyecta, él se caracteriza por tener "mucho humor".

💣¡BOOOOOOMBAZO!💣



El exministro José Luis Ábalos se sentará como colaborador el jueves que viene en Todo Es Mentira



¡Esto va a ser ÉPICO!https://t.co/916NsjvCe8#TodoEsMentira3S pic.twitter.com/pLlUlaxYXg — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 3, 2021

Esperanza Aguirre, Villalobos o Margallo, a 'Todo es mentira'

El espacio televisivo de Cuatro comenzará cuarta temporada con nuevas caras el próximo 6 de septiembre, todas de relevancia en su sector. A los políticos Ángel Garrido e Ignacio Aguado, Mejide ha decidido unir al exministro Ábalos y tres políticos más. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la exministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, y el exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.

Dentro de los nuevos fichajes, también se incorpora la humorista y actriz Anabel Alonso. Siguen también Antonio Castelo, Miguel Lago, Montse Suárez, Verónica Fumanal, Ana Pardo de Vera, Gerad Guiu, Pilar Rahola, Javier Gómez, Javier Chicote, y las hermanas Laura y María Lara, expertas en Historia.

Las novedades de las nuevas temporadas de 'Espejo Público' o 'El Hormiguero'

'Espejo Público', el programa de Antena 3 presentado por Susanna Griso, tendrá nueva colaboradora, Mariló Montero regresa a la televisión nacional y abandona Canal Sur, donde ha estado en los últimos años.

No es el único programa de la parrilla de Antena 3 que tendrá novedades para esta nueva temporada. 'El Hormiguero' volverá a intentar reinventarse y enseñar nuevas cosas, y por ello el espacio presentado por Pablo Motos ha creado un nuevo equipo de tertulianos, formado por Lolita, Rubén Amón, María Dabán y Juan del Val. Por otro lado, Kira Miró sustituirá a Pilar Rubio en su sección, que seguirá ligada al programa tras irse a vivir a París. Matthew McConaughey, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Penélope Cruz, Enrique Iglesias, Ana de Armas, Rauw Alejandro, Arturo Pérez-Reverte, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Malú, Luis Fonsi o Camila Cabello serán los invitados más destacados del inicio de temporada.