El rey Felipe VI abre un curso judicial bronco por la crisis institucional con el CGPJ

El rey Felipe VI preside este lunes el acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, cuyo presidente, Carlos Lesmes, tiene previsto arremeter duramente contra el Gobierno y el PP por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que amenaza con derivar en una crisis institucional. Lo hará delante de la alta judicatura de nuestro país que clama por un acuerdo que ponga fin a la interinidad absoluta que vive el órgano de gobierno de los jueces, si bien las posiciones entre las partes no pueden estar más distantes y la negociación se antoja una quimera por el tono que ha adquirido la cuestión esta semana.

En estos últimos días, el Ejecutivo y el PP han escenificado por enésima vez su choque por el bloqueo en la renovación del CGPJ con constantes apariciones que solo servían para afianzar las posiciones de cada uno y alejar aún más el acuerdo, mientras jueces y magistrados asisten con asombro a un enfrentamiento ya enquistado.

El PP impone condiciones para negociar la renovación del CGPJ

Los populares se han cerrado a no negociar mientras el Ejecutivo no reforme la ley para que sean los jueces quienes elijan a los jueces, algo que el Gobierno no contempla en absoluto que, por su parte, les acusa de "menoscabar la Constitución" y de "incumplir sus obligaciones constitucionales" dando "excusas cambiantes".

Con este escenario, fuentes próximas al CGPJ han avanzado a Efe que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, arremeterá duramente en su discurso de este lunes contra los protagonistas de esta historia por un bloqueo que va camino de cumplir tres años, como así se lo han reclamado una amplia mayoría de los vocales. Lesmes bien podría recuperar su discurso del pasado año en el que exhortó a los "poderes públicos concernidos" a renovar la institución "sin mayores dilaciones", ante la "seria anomalía" que suponía llevar casi dos años en funciones.

Desde el Consejo lo ven como "un test significativo" para "medir la situación en función del nivel de crítica de Lesmes". "Si se modera es porque debe de saber que hay contactos, pero si sube el tono es porque no hay ningún acuerdo". Apunta a lo segundo.

Intervendrá Dolores Delgado

En cuanto al acto en sí que rige la apertura del Año Judicial, no habrá novedades si se compara con la pasada edición, marcada por las medidas de seguridad que volverán a estar presentes este año. Tampoco se celebrará el tradicional cóctel al término de la ceremonia y los periodistas autorizados seguirán el acto desde la biblioteca.

El resto del acto se mantiene invariable. El rey dará inicio a la ceremonia al mediodía, en la que intervendrán la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que un año más pronunciará el discurso como máximo representante de ese órgano, y van ocho, por la parálisis política que impide su renovación institucional.

El bloqueo del CGPJ resta protagonismo a otros asuntos relevantes que marcarán el año judicial, en el que la Audiencia Nacional dirimirá si el PP pagó parte de la reforma de su sede con una contabilidad B y juzgará por vez primera al excomisario José Manuel Villarejo por tres de las 30 piezas que tiene abiertas.

Además, el Constitucional se pronunciará sobre el segundo estado de alarma y el Supremo resolverá los recursos de los indultos a los líderes del "procés", el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado tras su etapa como ministra de Justicia, y es probable que resuelva el recurso de la sentencia de los ERE. Pendiente está el expresidente catalán Carles Puigdemont de la decisión de la Justicia europea sobre la euroorden y la posterior actuación que acuerde el magistrado del Supremo Pablo Llarena, así como los fiscales del Supremo sobre la respuesta de Suiza a la comisión rogatoria sobre las investigaciones al rey emérito.