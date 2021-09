Ábalos reconoce no haber vuelto a hablar con Sánchez desde su salida del Gobierno

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha reconocido que no ha vuelto a hablar con el presidente Pedro Sánchez desde el día que se anunció que no seguiría formando parte del Gobierno para la segunda parte de la legislatura. "No he vuelto a hablar con Sánchez", confirmaba el ex ministro, el cual asegura que se ha dedicado a "descansar" desde su salida del Ejecutivo.

"Yo estaba al tanto de la necesidad de reimpulsar la acción política del Gobierno… No es algo que no esperara", explicó Ábalos en referencia a su salida del Gobierno. "Hablamos el día que se supo, un encuentro. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Tampoco soy de preguntar", añadió.

Ábalos ha roto su silencio tras su salida del Gobierno en una entrevista para 'Más Vale Tarde' en La Sexta. El ex ministro ha reconocido que su relación con Sánchez ha tenido "momentos de mayor y de menor intensidad". Ha hablado también de la convivencia con Unidas Podemos en el Gobierno de colación, la que ha valorado como "positiva" pese a los conflictos respecto a la nueva Ley de Vivienda y el control de precios del alquiler.

En cuanto a su marcha del Gobierno, el ex ministro ha asegurado que "no se pregunta" las razones por las que el presidente decidió prescindir de él y que además "no echó de menos a más gente del Gobierno" en el traspaso de cartera, donde apenas asistieron compañeros del Ejecutivo.

"En política he sufrido muchas decepciones y esta no lo fue, porque yo no aspiraba ya a nada más", afirmaba Ábalos en la entrevista. Ha tildado esta etapa como un "desgaste personal" por su función política e incluso asegura que también le han pesado "motivos personales que tienen que ver con la familia y que no me apetece contar".

El ex ministro ha asegurado además que su salida del Gobierno no ha tenido relación con escándalos como el caso Delcy, el paso por Barajas de la vicepresidenta venezolana o el rescate de Plus Ultra.