Dani Rovira habla sobre cómo le ha cambiado el cáncer: "Te replanteas muchas cosas, no se me olvidará jamás"

El actor Dani Rovira fue uno de los grandes vencedores de la decimotercera edición del FesTVal al recibir uno de los premios que se entregaban en la gala de clausura este pasado sábado 4 de septiembre. Su programa de televisión, emitido en La 1, 'La noche D', fue reconocido dentro de los grandes espacios televisivos del año. Para él fue una gran apuesta por un proyecto con su propio sello y su visión del mundo y de la televisión tras pasar un año muy complicado después de que le diagnosticaran un Linfoma de Hodgkin que logró vencer.

Completamente recuperado del cáncer con el que vivió, el malagueño habló sobre qué aprendizaje se lleva de todo el sufrimiento y cómo ha cambiado su vida. "No, una nueva vida no, porque uno sigue siendo el mismo, pero sí te replanteas muchas cosas. Te conoces. En cierta manera tengo que dar gracias a muchas cosas que me han pasado porque te hace clic la cabeza y hay un 2.0 de uno mismo. Eso es una cosa que ya pasó, que no se me olvidará jamás, he aprendido mucho por supuesto", contó a la prensa allí presente.

Dani Rovira anuncia que está curado del cáncer

"Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy. 6 meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras", escribía el actor el 15 de agosto de 2020.

"Nunca terminaré de agradecer a todas las personas (familia, personal sanitario, amigos, conocidos y desconocidos) que, de una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada. El ser humano es, de raíz, maravilloso y he podido comprobarlo", añadía, celebrando su vida: "Estoy enamorado de la vida. No soy mejor que nadie pero, de lo que estoy seguro es de que el Dani que ha llegado a la cima, es infinitamente mejor que el que hace un año andurreaba por llanuras sin importancia".

Feliz con sus proyectos

Al recoger el premio, afirmó en su discurso que estaba orgulloso de un programa "sin titulares, porque no se buscan". "Agradecerle mucho a TVE la confianza y en un momento en el que las audiencias mandan. Hemos estado grabando el programa con tranquilidad y sin presión. Todos estamos encantados con todos", explicaba Rovira. Para él, todo un "acicate" para continuar.

Además, ha participado en la película Jungle Cruise, y estrenará otra en octubre. Sobre la película de Disney, ha hablado de una "experiencia maravillosa". "Ahora si me pilla 'La Roca' le reviento yo a él", explica sobre su salud y su compañero Dwayne Johnson. "Ir allí y que me golpee Dwayne Johnson no lo olvidaré nunca, no me he lavado las zonas donde él me golpea", sigue bromeando.