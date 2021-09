Irene Montero ha visitado este martes Buenismo Bien para hablar, entre otras cosas, sobre su labor al frente del Ministerio de Igualdad y todo lo que ello conlleva. Después de unas pequeñas vacaciones en las que ha podido llevar a sus hijos por primera vez a la playa, la política de Unidas Podemos se ha sentado con Quique Peinado y Manuel Burque para hablar sobre las consecuencias de portar un cargo como en el suyo.

Una conversación que ha comenzado con Manuel Burque preguntándole a la ministra si se consideraba una de las personas más odiadas del país. Una pregunta que era matizada posteriormente por Quique Peinado, quien le preguntaba si era la persona que concita más sentimientos exaltados tanto de un lado como de otro. Todo ello porque, tal y como explicaba el periodista, también cuenta con una legión de seguidores y seguidoras que le apoyan en todo momento.

"Te hace estar en el ojo del huracán"

Acto seguido, Irene Montero ha reconocido que ese título está muy reñido pero que es verdad que, al estar asumiendo una posición institucional relacionado con unas cuestiones que generan tanto debate como los derechos de las mujeres y el feminismo, le hace estar un poco en el ojo del huracán: "Todos los debates que el feminismo plantea salen de las entrañas y se viven de las entrañas. Apelan a tu propia identidad, tu propia cotidianidad y tu propio día a día y eso te hace estar en el ojo del huracán".

Pero la ministra asegura que también genera esos sentimientos exaltados por otros motivos como el hecho de pertenecer a Podemos, ser joven y ser mujer. Una serie de condiciones que le han llevado a ser, como debatían durante el programa, una de las personas más odiadas y al mismo tiempo más queridas del Gobierno. ¿Y no le cansa estar siempre en esta posición?

"Hay muchas veces en las que he estado hasta las narices"

Después de que Manuel Burque le preguntara si no le daban ganas de dejarlo todo como consecuencia de todos los ataques a los que se enfrenta, Irene Montero ha reconocido estar hasta las narices en más de una ocasión pero que quiere seguir luchando para cambiar la situación: "Hay muchas veces en las que he estado hasta las narices. Pero, en esas ocasiones, me entra también esa rabia y esa sensación de que llevamos siglos excluidas de la política y la vida pública. Los que tienen que reflexionar y abandonar esas actitudes son ellos, así que vamos a seguir".