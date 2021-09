"Es una lástima": Irene Montero, sobre las primeras vacaciones con sus hijos en la playa

Irene Montero, ha visitado este martes Buenismo Bien tras unos días de descanso para hablar, entre otras cosas, sobre su labor al frente del Ministerio de Igualdad y sobre cómo esto le condiciona en su día a día. Después de debatir si es uno de los personajes públicos que concitan más sentimientos exaltados en España tanto de un lado como de otro, y de reconocer que el hecho de tener un cargo institucional como el suyo le pone constantemente en el ojo del huracán, Quique Peinado y Manuel Burque le han preguntado sobre si alguna vez le han dado ganas de dejarlo todo.

A pesar de reconocer que ha llegado a estar hasta las narices en más de una ocasión, y que le entran ganas de dejarlo todo, la ministra ha asegurado que en esos momentos le entra una rabia y una sensación de que las mujeres llevan siglos excluidas tanto de la política como de la vida pública que le hacen seguir adelante: "Los que tienen que reflexionar y abandonar esas actitudes son ellos, así que vamos a seguir".

Irene Montero habla sobre sus vacaciones en la playa

A continuación, Manuel Burque y Quique Peinado le han preguntado si alguna vez se ha planteado retirarse de la política. Aunque lleva militando desde que apenas tenía 15 años, la política de Podemos reconoce que a día de hoy no contempla abandonar próximamente la política tal y como la conoce. No obstante, reconoce que la regeneración es sana: "Es sana la regeneración en la política institucional, que unas veces estemos en una posición de mayor relevancia y que en otros momentos acompañemos a otros compañeros que asuman la primera línea".

Tal y como han explicado Quique Peinado y Manuel Burque, una persona en la posición de Irene Montero no tiene demasiado tiempo para el descanso. Por esa misma razón, los presentadores le han preguntado a la ministra por sus vacaciones.

"He llevado a los niños a la playa porque no la conocían"

Después de explicar que ha podido desconectar un poco de la rutina durante estos últimos días, Irene Montero ha explicado que se ha marchado con sus hijos a la playa: "He llevado a los niños a la playa porque no la conocían".

Después de reconocer que se ha tomado varios días de descanso en la playa, Quique Peinado le ha preguntado que si, como buena madrileña, ha ido a Gandía para tomar el sol. Sin embargo, la ministra de Igualdad reconoce que ha tenido que ir al extranjero para asegurarse de que no iba a sufrir ningún contratiempo: "Qué lástima no poder ir a las playas de mi país que tiene unas playas fantásticas. No para asegurar que todo fuera bien porque el año pasado fue muy difícil".