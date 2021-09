Google recuerda a Avicii por su cumpleaños con un precioso homenaje

El DJ y compositor Tim Bergling, popularmente conocido como Avicii en la escena musical, hubiera cumplido este miércoles 32 años de edad. Por esa misma razón, y con el objetivo de mantener vivo su recuerdo, Google le ha dedicado uno de sus doodles interactivos para demostrarle al mundo que todavía sigue estando muy presente. Un doodle en el que podemos volver a sentir al artista sueco a partir de una serie de animaciones y su archiconocido Wake me up.

En esta breve animación, de poco más de un minuto de duración, el gigante electrónico hace un repaso a la vida de uno de los DJs más famosos de la historia. Tim Bergling nacía en Estocolmo un 8 de septiembre de 1988 en el seno de una familia en el que la música siempre estuvo muy presente. De hecho, su hermano mayor también era disc jockey, lo que le llevó a interesarse por la música cuando apenas tenía ocho años de edad.

Levels, su primer gran éxito

A partir de entonces, el pequeño Bergling comenzó a componer sus propias melodías con instrumentos como el teclado o la guitarra. Sin embargo, su vida empezó a cambiar cuando comenzó a crear música con su ordenador. Con apenas tenía 16 años, Bergling comenzó a hacer música y llamó la atención de sellos como Dejfitts Plays, quienes apostaron rápidamente por su talento. A partir de entonces Bergling comenzó a ser conocido como Avicii y el resto de la historia ya la conocemos.

Varios años después de publicar sus primeros remixes en foros de música electrónica, Avicii saltó a la fama en 2011 con su tema Levels. A partir de entonces, el DJ sueco comenzó a ganarse un hueco en la escena musical hasta convertirse en el disc jockey más popular del mundo. Tras tocar en las salas más importantes de todo el planeta, Avicii publicaba su primer álbum y confirmaba que no era one hit wonder. True (2013) contaba con canciones tan populares como Wake me up, Hey Brother o You Make Me.

Avicii dejó la escena musical por problemas de salud mental

Después de conquistar las pistas de baile de todo el mundo, Bergling anunciaba en 2016 que cancelaba su gira por problemas de salud. Tal y como daba a conocer posteriormente en su documental, el joven DJ tenía graves problemas de salud mental y decidió alejarse de la escena musical para recuperarse. Sin embargo, el estrés al que estuvo expuesto en todo momento le impidieron recuperarse de un problema cada vez más presente en la sociedad.

Dos años más tarde, concretamente un 20 de abril de 2018, el joven Tim Bergling se suicidaba en Mascate (Omán) como consecuencia de un deterioro de la salud mental irreversible que le llevaba a quitarse la vida. Varios años más tarde, sus canciones siguen sonando en las pistas de todo el mundo y su legado sigue estando muy presente a partir de una hornada de jóvenes DJs que se inspirarían en él.