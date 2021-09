"Menuda reina": el aclamado alegato de Ana Peleteiro contra el racismo y la xenofobia en el deporte

Ana Peleteiro ha sido, sin duda alguna, una de las atletas españolas que más han dado que hablar durante los Juegos Olímpicos celebrados este verano en Tokio. Principalmente por su histórica medalla de bronce en el Triple Salto, convirtiéndose así en una de las mejores del mundo en su categoría. Después de conseguir una marca de 14,87 con la que pulverizaba el anterior récord de España, la atleta gallega obtenía su primer metal en unas olimpiadas que le animaban a seguir trabajando a destajo para alcanzar cotas todavía más altas.

Pero Ana Peleteiro fue noticia por mucho más. Además de por los vídeos que compartía en su cuenta de TikTok, con los que se hizo viral en más de una ocasión, la gallega también dio que hablar por unas declaraciones en las que recordaba a todo el mundo que Ray Zapata y él no eran de color, sino que eran negros: "No somos de color. Somos negros. De color son ellos, que cambian de color más que el sol".

" Los que han comentado cosas malas es que ya me odiaban de antes"

Varias semanas más tarde, y después de todo el revuelo generado a raíz de dichas declaraciones, la atleta se ha pronunciado sobre las mismas en El Hormiguero. Después de ser preguntada por Pablo Motos, Peleteiro ha explicado que se trata de un vídeo que se ha cortado y que la gente puede llegar a descontextualizarlo. A pesar de que reconoce que la mayoría de personas se lo tomaron bien, la joven atleta lamenta que hubo un grupo reducido de personas que cargó contra ella. Sin embargo, ha reconocido que le da igual: "Los que han comentado cosas malas es que ya me odiaban de antes".

A pesar de la polémica suscitada a raíz de dichas declaraciones, Ana Peleteiro reconoce que no quiso darle más bombo para que no le quitaran protagonismo a su histórica medalla. Varias semanas más tarde, la atleta gallega ha explicado que no quiso politizar absolutamente nada con sus palabras: "La gente me siente española porque soy española. Nunca he sentido un desprecio por ser negra y que me encasillaran como extranjera. Pero no era el caso de mi amigo Ray".

"Copiemos en lo bueno, no solo copiemos en lo malo"

Después de haber recibido varias críticas por su procedencia, Ana Peleteiro le recordó al también medallista que es tan canario como cualquier otro que haya nacido en las islas: "Yo le dije que venía de fuera pero que llevaba aquí toda la vida, por lo que era más canario que incluso los plátanos". Por esa misma razón, la atleta ha asegurado que la "diferencia nos enriquece" a todos: "Tenemos que ver a los países que están a nuestro lado como Francia e Italia, que nos comen en resultados deportivos por eso. A ellos les da igual. Lo que les importa es que sean de su país. Copiemos en lo bueno, no solo copiemos en lo malo".

Por suerte, Ana Peleteiro reconoce que la situación ha comenzado a cambiar: "Yo le pregunté a mi sobrino de qué color era y me dijo que negra". Mientras que a ella la educaron de tal manera que llegó a pensar que ser negra podía ser una ofensa, las nuevas generaciones lo han normalizado por completo. Todo ello gracias a gente como su madre, quien luchó cada día para que viera que ser negra no era nada malo.