El duro testimonio de dos periodistas torturados por los talibanes

La imagen de sus cuerpos golpeados, llenos de moratones, es muy impactante. Dos periodistas del medio Eliaatroz, especializado en noticias e investigación sobre Afganistán, han denunciado que los talibanes les han detenido y golpeado cuando intentaban cubrir una protesta de mujeres en Kabul.

Según informa la BBC, uno de ellos, Taqi Daryabi, asegura que fue trasladado a una comisaría de policía junto a su compañero, el fotógrafo Nematullah Naqdi, y que allí recibieron patadas y fueron agredidos con porras y cables eléctricos a modo de látigo. Horas más tarde, los talibanes los dejaron en libertad sin más.

"Me llevaron a otra habitación y me esposaron las manos a la espalda. Decidí no defenderme porque pensé que me golpearían más, así que me tumbé para proteger la parte delantera de mi cuerpo", ha explicado a la BBC.

"Suerte de no haber sido decapitado"

"Ocho de ellos vinieron y empezaron a golpearme con palos, porras y lo que tuvieran a mano. Las marcas que tengo en la cara son de zapatos", ha añadido.

Taqi Daryabi y Nematullah Naqdi. / GETTY

"Me quedé inconsciente después de eso. Entonces me llevaron a otro edificio donde había celdas y me dejaron. Apenas podía caminar, pero nos decían que camináramos rápido. Tenía un dolor muy fuerte", añade Daryabi.

Naqdi ha explicado, además, que los talibanes intentaron quitarle la cámara en cuanto empezó a tomar fotografías de la protesta: "Uno de los talibanes me puso un pie en la cabeza y me aplastó la cara contra el cemento. Me patearon en la cabeza... Pensé que me iban a matar. Pregunté por qué me golpeaban y respondieron que tenía suerte de no haber sido decapitado".