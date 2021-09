Sánchez: la denuncia falsa "no puede impedir describir la realidad" que sufre el colectivo LGTBI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la denuncia falsa de un chico de Madrid que no sufrió una agresión homófoba como previamente había denunciado. Sánchez ha insistido en que esta denuncia no debe esconder la realidad de las agresiones contra personas homosexuales o transexuales. "Esa denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad, la realidad que sufren, por desgracia, personas de distintas orientaciones sexuales por el hecho de ser como son".

Sánchez hizo esta reflexión al presentar la nueva Ley de Formación Profesional en el Centro Integrado de FP La Laboral, en Gijón, después de que el joven de 20 años que supuestamente sufrió una agresión homófoba en Madrid reconociese ante la Policía Nacional que tal ataque no existió y que se lo inventó.

El jefe del Ejecutivo empezó su discurso trasladando su solidaridad, cariño y empatía hacia las personas del colectivo Lgtbi. "Es verdad que ayer conocimos una denuncia falsa en relación con ese hecho del barrio de Malasaña, pero esa denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad: la realidad que sufren por desgracia personas de muchas distintas orientaciones sexuales por el hecho de ser como son", indicó.

Tolerancia y respeto a la diversidad

Así las cosas, consideró que es importante trasladar en el día de hoy cariño y empatía, además del "compromiso del Gobierno para con la tolerancia, el respeto a la diversidad y el compromiso para evidentemente seguir poniendo encima de la mesa medidas e instrumentos para frenar este incremento, por desgracia, de delitos de odio que estamos viendo".

De esta forma, el presidente del Gobierno quiso dar protagonismo a este tema en su intervención, en la que felicitó a la comunidad educativa por el esfuerzo realizado durante la pandemia de la Covid-19 y para felicitarse por el avance de la vacunación.

Sánchez puso en valor el proyecto de Ley Orgánica de Reordenación e Integración de la Formación Profesional aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros, al ser una ley que viene "del consenso, el diálogo", y tras mantener una "amplia conversación con la comunidad educativa" y las comunidades autónomas.

Reivindicó que cuando se habla de la Formación Profesional "estamos hablando de igualdad de oportunidades y de poner en marcha el ascensor social". Aprovechó, asimismo, para pedir a los grupos parlamentarios que apoyen esta ley porque “nace de un largo proceso de diálogo y consenso con la comunidad educativa, los agentes sociales y las comunidades".