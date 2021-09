La Conferencia Episcopal pide que la renuncia del obispo de Solsona no se convierta en una "novela morbosa"

El presidente de la Conferencia Episcopal ha pedido que la renuncia del obispo de Solsona no se convierta en una "novela morbosa". Dice el cardenal Omella que no tenía ni idea de que el obispo de Solsona, Xavier Novell, iba a renunciar ni de las razones personales que le han llevado a hacerlo y que se relacionan con una escritora de novelas eróticas 12 años más joven, con exorcismos y terapias de conversión homosexual.

"Yo ahí ya no entro porque no sé nada y no me preguntéis porque no sé nada. Eso tendría que ser él que lo dijese. Lo que me duele a mí es que la gente inventa y ha oído una cosa, ha oído otra... y van a haciendo un relato un poco morboso. Yo creo que hay que respetar la intimidad de las personas", ha asegurado esta mañana en Madrid donde ha participado en la presenciarían del documento Fieles al envío misionero.

Omella se ha confesado "sorprendido y con dolor" al enterarse. Unos sentimientos que comparte con la familia de Novell, la iglesia de Solsona (Lleida) y la catalana "que también ha quedado sorprendida y tocada".

"Me lavo cada noche los calcetines en el lavabo"

Ha insistido en pedir respeto para el obispo ahora emérito: "Delante de una persona que tiene sus razones para dejar su ministerio o en una familia cuando llega un momento y se divorcian lo que hay que hacer es respetar y no hacer de esto una novela morbosa y machacar a las personas".

El presidente de la Conferencia Episcopal ha pedido también soluciones para bajar el precio de la luz.

"Un dolor", en sus palabras que afecta especialmente a las familias más pobres que ahora tienen que asumir los gastos de la vuelta al cole y que, ha explicado, también ha llegado a afectar a sus costumbres personales: "Yo me lavo cada noche los calcetines en el lavabo y no los llevo a la máquina".