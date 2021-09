"¿Pero qué hace hablando así?": Pablo Motos, directo al trending topic por su nueva y polémica sección

Pablo Motos ha decidido pasarse de la raya para hablar sobre el rencor. Así lo daba a conocer el presentador nacido en Requena durante su entrevista con el actor Hovik Keuchkerian para dar paso a una nueva sección que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras que algunos han alabado que este tipo de discursos ayudan a reflexionar para potenciar algo que nos puede venir bien, otros directamente no entienden la intención de esta nueva sección ni la interpretación del presentador.

Tras la entrevista con el actor de La casa de papel, el presentador de El Hormiguero se levantaba de la mesa y aseguraba frente a las cámaras que se iba a pasar de la raya porque ya no podía más con lo políticamente correcto: "A mí esto me indignaba, pero es que ahora me aburro. Me aburro de los quejicas y de los que sin tener idea de la vida se atreven a dar lecciones del ordenador. Yo creo que ha llegado el momento de hacer una catarsis".

"No quieren que pienses porque pensar es peligroso, podrías cambiar de opinión"

A continuación, Pablo Motos ha continuado su monólogo y ha hablado sobre la necesidad de poder hablar sin tapujos frente a cualquier público: "La vida es salvaje, es injusta, es cruel y no es neutral. Esto es lo que hay. Y tenemos que tener libertad de hablar en público sin editar mentalmente la conversación para que no te den una paliza mediática. Porque, bajo su punto de vista, algunas personas pretenden que nos enfrentemos, que nos enfademos y que nos separemos para no pensar por nosotros mismos: "Porque pensar es peligroso, podrías cambiar de opinión".

Por todo ello, Pablo Motos asegura que a veces hay que pasarse de la raya y que pase lo que tenga que pasar: ¿"Qué es la vida si de vez en cuando no te dejas llevar y haces lo que te apetece?". Tras el arranque de este monólogo, el presentador cruza una raya creada a partir de la realidad aumentada que le acerca hasta la cornisa de un edificio situado en la Gran Vía de Madrid. Es entonces cuando Pablo Motos se quita las gafas y la música de fondo cambia para que el presentador comience a hablar sobre el rencor.

"¿Pero qué hace?": las redes sociales, divididas por la nueva sección del programa

A continuación, el presentador le pide al público que se pregunta cómo se le tiene que hablar para que no se enfade. También qué normas necesita que no se salte nadie para que no se ponga a la defensiva y qué palabras no se le pueden decir porque le rebajan o juzgan: "Consultar con tu propio resentimiento es una emoción muy reveladora para saber por qué estás como estás. Cuando alguien se siente desgraciado se convierte en un problema para los demás".

Según explica Pablo Motos, el rencor es como cavar un hoyo del que cada vez es más difícil escapar: "Como todos los sentimientos feos y negativos, el rencor no daña a quien supuestamente lo provoca, sino a quien lo padece. Vivir resentido es como cavarse en un hoyo del que cada vez cuesta más escapar. Y sin embargo, cómo nos gusta a todos vivir en ese hoyo y revolcarnos en el fango del rencor". Un monólogo de más de seis minutos que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, quienes le han aupado a colarse entre los temas más comentados del día.