"Me ha parecido fuera de lugar": tensión en 'First Dates' por una cita que acaba con una discusión incómoda

Tras un parón veraniego, en el que se han emitido un sinfín de reposiciones del programa con el objetivo de rellenar el enorme hueco que dejaba en la parrilla, First Dates volvía el pasado lunes a Cuatro con nuevas citas en las que hemos presenciado situaciones de todo tipo. Desde nuevas relaciones que surgen a partir de una cita perfecta o calabazas en los momentos en los que la cosa no ha ido del todo bien hasta citas en las que han participado cuatro personas.

Entre todas estas citas podemos encontrar la protagonizada por Carmen y Alfonso. Una cita que no comenzaba nada bien y que terminaba todavía peor. Tras separarse del que fuera su marido durante 30 años, Carmen llegaba al restaurante de First Datos con el objetivo de encontrar a un hombre elegante con el que iniciar una nueva relación. Sin embargo, y en cuanto vio a Alfonso entrando por la puerta, supo que no era él: "No me gusta, me esperaba a alguien más elegante. No se puede venir a una cita con los zapatos sucios".

La cita estallaba por los aires en la decisión final

A pesar de ello, los comensales se sentaron a la mesa para conocerse mejor y descubrir si tenían cosas en común. A pesar de que Carmen iba con las expectativas bajas tras el primer vistazo a la que sería su pareja, Alfonso consiguió bajarlas todavía más. Todo ello porque, en un momento dado de la cita, le explicaba que no tenía buena relación con su hijo. Algo que no llegaba a comprender Carmen, quien consideraba que era "intolerable" que un padre no tuviera relación con su hijo.

A partir de entonces, la cita no tuvo marcha atrás. La tensión era papable y era cuestión de tiempo que saltara por los aires. Sin embargo, no sería hasta la decisión final cuando comenzaría una tensa discusión entre ambos que acabó con cada comensal por su lado. En primer lugar, Alfonso reconocía que le gustaba Carmen: "Me gustas físicamente y tu manera de ser encaja con lo que estoy buscando". No obstante, el comensal explicaba que le había faltado esa chispa necesaria para poder lanzarse.

"Me ha parecido fuera de lugar"

Por otro lado, Carmen volvía a hacer énfasis en que lo fundamental es la familia y que no podía entender que un padre no tenga relación con sus hijos. Pero no solo eso. Carmen tampoco entiende que su cita le hubiese dicho minutos atrás que no iría a ciertos sitios con ella.

A pesar de que Alfonso aseguraba que se trataba de un ejercicio de honestidad, porque no se iría nunca a Marruecos si Carmen se lo propusiera, la comensal le aseguraba que sus comentarios le estaban pareciendo fuera de lugar. Por esa misma razón, y a pesar de que Alfonso explicaba posteriormente que la relación con sus hijos estaba volviendo poco a poco donde tenía que estar, ambos se marcharon del programa sin pareja.