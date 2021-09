Pilar Llop anuncia un sistema de becas para "democratizar" el acceso a la judicatura

La ministra Pilar Llop se ha estrenado en la comisión de Justicia del Congreso y en su primera intervención ha instado al PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial con la ley actual y no como reclaman los populares que exigen que los jueces elijan a parte de sus vocales.

Sin respuesta del portavoz del PP, Luís Santamaría, que le ha reprochado la crítica de Llop a la sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma "Le pedimos más respeto a las resoluciones del Poder Judicial y del Constitucional", ha añadido.

La intervención mas dura ha sido la de VOX, Javier Ortega Smith ha empezado la intervención insultando a la ministra y a los colectivos LGTB y a las feministas. "Porque usted no ha venido a hablarnos de Justicia, ¿verdad? Usted ha venido a cumplir la cuota por la que le han elegido: género, género, género y mas género, y viva el género. Pero es que estamos en una comisión de Justicia", ha dicho.

Según Ortega Smith, ha continuado, hay personas que "no son de izquierdas, porque rechazan el comunismo, son agredidas e insultadas por pensar políticamente diferente". Y ha cargado contra "la imposición de los lobbies LGTBI y feminazos" en detrimento de heterosexuales y aquellos Qque profesan la religión católica o judía, que no son musulmanas y rechazan el islamismo radical y a los talibanes", y que también sufren ataques de odio según Ortega Smith.

“Menuda entrada” ha respondido Pilar Llop "no sé si era bienvenida o malvenida". Y ha zanjado los insultos "No voy a entrar en ese barro, pero sí le voy a contestar a algo grave que ha dicho porque yo no puedo permitir que permanezca en el ideario de la opinión pública, porque con ese tipo de ridiculizaciones que usted hace pone en riesgo a las mujeres y a colectivos vulnerables".

Becas para acceder a la judicatura

El anuncio más relevante en la exposición del Plan 2030 para reformar el sistema de la judicatura ha sido el anuncio de la negociación con Hacienda de una partida presupuestaria destinada a becas para que las personas con menos recursos puedan acceder a ser jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y Abogacía del Estado.