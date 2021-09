"Nos lo había dicho a todos": Matthew McConaughey habla sobre la trágica muerte de su padre haciendo el amor

El actor estadounidense Matthew McConaughey ha visitado este jueves El Hormiguero a través de una videollamada para presentar su libro Greenlights. Aprovechando su visita, el equipo liderado por Pablo Motos ha ahondado en la trayectoria del actor estadounidense para conocer cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo de la interpretación y cómo se ha convertido en uno de los actores más populares de Hollywood en la actualidad.

Para poder entender la trayectoria de Matthew McConaughey, el actor nos traslada al pasado. Concretamente a las primeras etapas de su vida, donde sus padres le inculcaron los valores necesarios para poder mantener los pies en el suelo desde que era muy pequeño y tener la energía suficiente para luchar siempre por lo que quería. Unos consejos por los que reconoce estar muy agradecido y que continúa aplicando a día de hoy.

"Tuvo un ataque al corazón y se murió encima de mi madre"

Dado que estaban hablando sobre su familia, Pablo Motos le ha preguntado sobre la trágica muerte de su padre en 1992 mientras hacía el amor con su madre. Un suceso, recogido en el libro que ha presentado este jueves en el programa, que se hacía viral el año pasado después de que el actor hablara sobre el mismo en una entrevista para la revista People.

A continuación, McConaughey ha comenzado a explicar que todo empezó tras un fin de semana en el que su padre había estado fuera con unos amigos jugando al golf: "Ese mismo lunes, mi padre se levantó a las seis de la mañana, antes de ir a trabajar, y se sentía un poquito animado. Despertó a mi madre, hicieron el amor y justo en el momento en el que mi padre terminó, tuvo un ataque al corazón y se murió encima de mi madre".

"Mis hermanos y yo a día de hoy todavía lloramos y reímos al mismo tiempo"

Una muerte atípica sobre la que, sorprendentemente, ya se había hablado en alguna ocasión en la familia: "Mis hermanos y yo a día de hoy todavía lloramos y reímos al mismo tiempo. Toda la vida mi padre nos decía a todos que iba a dejar el mundo haciéndole el amor a mi madre y, efectivamente, así fue como falleció". Tras esta curiosa anécdota, el presentador le ha pedido que contara lo más valioso que le han enseñado sus padres a lo largo de su vida.

Y McConaughey lo ha tenido claro: "Que no hagas las cosas a medias. Es algo que mi padre y mi madre siempre nos decían. Si quieres hacer algo, si decides hacer algo, lo que sea, hazlo de todo corazón. No lo hagas a medias, no metas el pie un poquito en la piscina. Lánzate. Si tienes éxito, ya sabes por qué. Si fracasas, te puedes mirar al espejo y decir: 'Hice todo lo posible. No lamento haberlo intentado".