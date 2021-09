"No me gustan los blanditos": Ana rechaza a Fernando en 'First Dates' por ser un "ñoño"

Desde que se estrenara en abril de 2016, el restaurante de First Dates ha recibido la visita de todo tipo de comensales. Mientras que algunos han pasado a la historia del programa por su forma de encarar la cita a ciegas, o simplemente por su habilidad para dejar plantada a su pareja, otras lo han hecho por sus gustos personales o por detalles sobre su vida personal que han llamado la atención de la audiencia. También hay quienes han llamado la atención por su personalidad y quienes se han tenido que volver a casa solos por esa misma razón.

Es el caso de Alberto, un comensal que reconoce ser muy ñoño cuando encuentra a la persona adecuada. Sin embargo, su cita no buscaba alguien como él y lo dejaba bien claro frente a las cámaras del programa. Nada más entrar por la puerta, Ana reconocía que se había apuntado al programa con el objetivo de encontrar un hombre físicamente "normal", pero que tuviera un punto de malote.

Ana buscaba un malote y se encontró con un "ñoñas"

Una condición que no cumplía la que sería su pareja esa noche, quien reconocía ser muy romanticón: "La cercanía, el contacto. No lo veo mal, pero tampoco me veo en ese momento".

Tras sentarse en la misma mesa para conocerse un poco mejor, Ana no tardó demasiado tiempo en saber que Alberto no era su tipo. Apenas unos minutos después de comenzar a charlar, el comensal le explicaba que era "muy ñoñas" cuando estaba con la persona adecuada. A pesar de que reconocía que era distinto con aquellas personas que no le caían bien, llegando a considerarse demasiado seco, todo cambiaba si estaba enamorado.

Ana reconoce que Alberto no es su estilo: "No me gusta ese tipo de personas, es muy blandito"

Alberto no paraba de destacar lo pasional que era y lo romanticón que le gustaba ser con sus parejas sin darse cuenta que estaba enterrando cualquier oportunidad de que Ana le dijera que sí. A pesar de ello, el comensal lo intentó hasta el final y llegó a la fase final del programa con la esperanza de que su cita aceptara tener una segunda cita con él. Una esperanza que se desvaneció rápidamente cuando Ana comenzó a hablar.

Tras el 'sí' de Alberto, Ana reconocía frente a las cámaras que no querría una segunda cita con él porque no era su tipo. En declaraciones al programa, la comensal explicaba que se le quitaría todo estando con una persona como Alberto: "No me gusta ese tipo de personas, es muy blandito. Qué va, para nada, no". Por lo tanto, cada uno se marchó por su lado. Alfonso abandonaba el plató de First Dates sin esa pareja con la que poder hacer ñoñerías y Ana hacía lo propio sin ese malote que venía buscando desde el primer momento.