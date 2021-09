La RAE protesta por la orden de detención contra el premio Cervantes Sergio Ramírez.

La Real Academia Española ha manifestado su protesta contrar la orden de detención cursada por la Fiscalía de Nicaragua contra el escritor Sergio Ramírez, premio Cervantes y miembro de la institución. En un duro comunicado, la Academia de la Lengua exige al gobierno de Ortega que levante las medidas adoptadas contra el literato nicaragüense.

"Las libertades de pensamiento y expresión como los primeros valores de cualquier sistema de convivencia y lamenta el grave intento de cercenarlas para evitar el debate libre sobre las opiniones e ideas", dice el comunicado. "Las palabras tienen que ser usadas en libertad por todos; evitar la manifestación libre de toda clase de opiniones, muy especialmente de contenido político, es la forma más intolerable de ejercicio arbitrario del poder porque conduce a la opresión de los ciudadanos en beneficio exclusivo de los imperantes", añade la nota.

El Ministerio Público de Nicaragua solicitó una orden de detención y allanamiento en contra de Ramírez Mercado, quien se encuentra fuera de Nicaragua y ya había anunciado que no regresaría al país para evitar represalias del Gobierno tras haber sido citado por la Fiscalía. Hace unos días, el escritor cuestionaba esa orden. "Daniel Ortega me ha acusado a través de su propia Fiscalía y ante sus propios jueces de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes".

A este comunicado de la RAE, que está abierto a las adhesiones de otras instituciones culturales, se han sumado inmediatamente las siguientes academias: Academia Colombiana de la Lengua, Academia Ecuatoriana de la Lengua, Academia Mexicana de la Lengua, Academia Salvadoreña de la Lengua y Academia Chilena de la Lengua.

También la Academia Peruana de la Lengua, Academia Costarricense de la Lengua, Academia Panameña de la Lengua, Academia Paraguaya de la Lengua Española, Academia Dominicana de la Lengua, Academia Argentina de Letras, Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y Academia Norteamericana de la Lengua Española.

Ramírez, que fue también exvicepresidente durante el primer Gobierno sandinista entre los años 1979 y 1990, es ahora una de las voces más críticas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, un hecho que ha propiciado que la Fiscalía de ese país le haya acusado de "realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia".

También ha sido acusado por haber recibido, a través de la Fundación Luisa Mercado que dirige, dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, "cuyos principales miembros de su Junta Directiva se encuentran acusados por realizar conductas de apropiación indebida, lavado de dinero, bienes y activos", señala la Fiscalía.