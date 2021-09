"Es algo estremecedor, lo que más me ha marcado": Matías Prats se emociona recordando los atentados del 11-S

Se cumplen 20 años de los atentados del 11-S del año 2001 en Estados Unidos que acabaron con las torres gemelas, dejaron miles de víctimas y sobrecogieron al mundo entero. Un suceso para el que ningún periodista está preparado para contarlo en directo. Sin embargo, al conocido presentador de Antena 3 Noticias Matías Prats le tocó aquel día explicar a sus espectadores qué estaba pasando en aquel preciso momento, sin más información que lo se veía en las imágenes. Un tiempo después, el periodista ha vuelto a recordar cómo fue aquella emisión, sin poder contener la emoción porque es el momento que más le ha "marcado" de su vida profesional.

En una entrevista concedida a su compañero Manu Sánchez en el propio informativo explica cómo es posible que se sigan poniendo los pelos de punto: "Es así, es algo estremecedor. Han pasado muchos años, se nota incluso en la propia imagen del presentador, cómo ha variado a través de este tiempo. Aquella secuencia es imborrable para los que la pudimos vivir tan de cerca como en aquella ocasión. Y vuelves a contemplarla, pasa el tiempo y a ti te pasa, y te ocurre como a mí, que efectivamente nos deja perplejos. Pensamos que es algo inaudito que no ha podido ocurrir y se estaban produciendo en ese mismo momento que abrimos el informativo".

Prats cuenta que el 11-S es el momento que más le ha marcado

"Cada vez que se aproxima la fecha vuelvo a revivirlo", afirma, "con la ayuda también de las propias imágenes: lo ves, te oyes, te escuchas y recuerdas lo que pasó aquel día. De todo lo que he tenido a lo largo de este tiempo de mi vida profesional, sin duda es lo que más me ha dejado marcado". "Sí que es probable que hubiera un antes y un después, no solamente para Matías, sino fundamentalmente para para Antena 3. No digo ya para el mundo de la televisión porque fue la transmisión más vista en la historia y seguramente no habrá otra con tanta incidencia y con tanta tanto aforo como aquella", recuerda sobre su importancia a nivel informativo.

"Yo estaba completamente arropado por los compañeros y todo el mundo estaba intentando echar una mano a ayudar para tener una información que no encontrábamos prácticamente en ningún sitio porque no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Tuvimos que ir improvisando a raíz de lo que estaba ocurriendo en ese instante", asegura también sobre cómo fue el momento de contarlo.

Los detalles de aquella retransmisión

Le salió del alma decir que se trataba de algo histórico: "Yo asistí aquella transmisión de la manera más humana posible. Los acontecimientos superan a cualquiera. No podías estudiar, no podías reflexionar, no podías preparar lo que ibas a decir porque brotaba espontáneamente. Yo creo que es una de las cosas que seguramente me hayan sabido perdonar los espectadores, porque aquella fue una transmisión, como no podía ser de otra manera, atropellada y sin saber lo que estaba sucediendo realmente". sigue recordando, y añade: "Había que decir lo que estaban diciendo la inmensa mayoría de las personas que asistían a ese momento a través de la televisión".

"A lo largo de esa tarde yo no me acordé ni de comer, ni de beber, ni de absolutamente nada, estaba absorto en la imagen", concluye sobre aquel día. Ya en el presente, afirma que solo guarda lo que vivió: "Lo tengo muy bien guardado porque llevo dos o tres noches recordando las imágenes. Me emociona porque puede ser que el tiempo y lo que soy ahora me empuje a emocionarme un poco más. La sensibilidad suele ir más a lo largo de los años".