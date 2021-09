Albares afirma que Pakistán ha prometido a España ayudar a evacuar a más colaboradores afganos

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aterrizó este sábado en Madrid tras su visita a Islamabad (Pakistán). De hecho, este domingo acude junto al Rey al funeral del expresidente portugués Jorge Sampaio. Durante su estancia en el extranjero ha repetido una idea, la intención de España de brindar asistencia humanitaria y evacuar a sus colaboradores en Afganistán, algo que ha repetido en una extensa entrevista este domingo en 'El País'.

"Una vez más, el objetivo del Gobierno español, y ese es el espíritu con el que he venido aquí, es dar estabilidad a Afganistán, asegurar que la población reciba ayuda humanitaria si la necesita, (...) y asegurar el respeto de los derechos humanos", dijo el ministro en una rueda de prensa conjunta con su homólogo paquistaní el pasado viernes.

El otro aspecto clave de la visita, afirmó Albares, es encontrar el modo de evacuar de Afganistán a los afganos que colaboraron con España durante su presencia en el país, después de que no pudieran hacerlo vía área desde Kabul, y para eso Pakistán es fundamental para una posible salida vía terrestre por su frontera. "Ayudarán en la medida de sus posibilidades. Los vuelos son muy incipientes. Un par de momento. Eso es un signo muy positivo. Si el aeropuerto vuelve a funcionar para vuelos comerciales, inmediatamente lo usaremos. Entretanto, estamos ya explorando otras vías y Pakistán va a colaborar en ello", ha afirmado a 'El País'. "No vamos a dejar a nadie atrás. No vamos a dejar a ninguno de nuestros colaboradores afganos. Intentaremos por distintas vías irlos trayendo", asegura.

"No quedan ya españoles ni personal de la embajada. Eso sí se lo puedo decir. Quedan colaboradores, un concepto que incluye al colaborador propiamente dicho, su cónyuge, ascendentes dependientes, hijos y hermanas solteras. Tenemos una lista que ha sido depurada y verificada y estamos en contacto con todos especialmente por móvil e Internet", añade también.

El reconocimiento de los talibanes

En referencia a la presión de la comunidad internacional sobre el régimen talibán, el ministro español aseguró que en este momento España no busca imponer condiciones y su intervención se centra en dar apoyo humanitario. "No creo que podamos hablar de imponer condiciones, no estamos imponiendo condiciones, nadie lo ha hecho", acotó el diplomático. Se trata de "establecer un marco para el contacto y poder trabajar para proporcionar asistencia humanitaria y sacar a nuestros colaboradores" del país, remarcó Albares.

Para Pakistán, que ha mantenido una posición de influencia histórica sobre los talibanes, "el mejor camino a seguir es el compromiso internacional en contraposición al aislamiento internacional". "El aislamiento tendrá consecuencias que no queremos. Esto no será de ayuda para Afganistán. No serán de ayuda para la región ni para ustedes (España). Tenemos que adoptar un nuevo enfoque", dijo frente a una veintena de periodistas.

Sobre la relación con Estados Unidos o la actuación de la OTAN

"El acuerdo con Estados Unidos es una muestra de la solvencia de España para participar en los asuntos globales, ofreciendo soluciones, en este caso con uno de nuestros aliados más cercanos. Y es así como nos perciben: como un socio fiable. Probablemente sólo sea necesario utilizar Rota, aunque se pueden utilizar las dos bases", explica también.

Sobre si se trata de un fracaso de la OTAN: "Todos los informes de inteligencia hablaban de meses de resistencia, cuando no de años, y eso días antes de que entraran en la capital. Ese análisis hay que hacerlo, por supuesto, pero sin caer en el derrotismo. Una primera lección que se puede sacar es que una fuerza militar puede no ser suficiente para construir una sociedad, se necesita mucho más".

Albares informa sobre la crisis con Marruecos

"Desde el inicio dije que la diplomacia necesitaba tranquilidad, discreción y tiempos largos. Yo creo que a la vista está que está dando frutos. Hay signos que son mucho más que esperanzadores. El discurso del rey Mohamed VI en el que citó a España de manera extensa. El presidente Sánchez desde la base de Torrejón, con la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo, contestaron con ese mismo espíritu de conseguir una relación de respeto, confianza y beneficio mutuo. Yo creo que estamos en ese camino", explica Albares en relación con la crisis de Marruecos.

Por último, "hasta el momento, todos los signos que estamos viendo es que la voluntad de que esas situaciones no se repitan es compartida", afirma en relación a lo que sucedió en Ceuta.