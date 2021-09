El Gobierno ultima los detalles para una mesa de diálogo con todos los ministros catalanes

El compromiso de Pedro Sánchez y Pere Aragonés era que en la tercera semana de septiembre se reanudase el diálogo entre gobiernos y en ello está la Moncloa, intentando cerrar los detalles para esa convocatoria una vez celebrada la Diada en Cataluña y pasado ya el pico de tensión entre ambos ejecutivos a cuenta de la paralización por parte del Ministerio de Fomento de la inversión en la ampliación del aeropuerto de El Prat.

Queda por saber si finalmente asiste el presidente del Gobierno, pero la Moncloa ya tiene cerrada el resto de la delegación que enviará a la cita. Según confirman a la SER, se sentarán en esa mesa los titulares de los carteras más políticas del sector socialista del Ejecutivo, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y la responsable de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Como ya ocurrió en la anterior convocatoria van a estar representados los dos partidos de la coalición, por tanto participará la vicepresidenta Yolanda Díaz además de todos los ministros catalanes: el todavía primer secretario del PSC, Miquel Iceta; la nueva titular de Fomento, Raquel Sánchez (en la diana de la Generalitat por la ampliación del Prat), y Manuel Castells, que es la cuota de los comunes en el Gobierno central.

Seis ministros, sin descartar aún que Pedro Sánchez vaya a Barcelona. Esa decisión será la que condicione el día de la celebración que, en cualquier caso, según fuentes de la Moncloa, está previsto que sea en esta semana que comienza.

La mesa no se convoca desde febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia y de la declaración de los estados de alarma. Tras las elecciones catalanas y los indultos a los condenados del procés, el presidente pactó con Aragonés que retomarían el diálogo en esta tercera semana de septiembre, aunque los preparativos han ido con bastante retraso y el curso político ha empezado sin orden del día ni acuerdo sobre las delegaciones de cada administración.

Fuentes gubernamentales han atribuido el bloqueo fundamentalmente a la falta de acuerdo interno en el Govern entre los socios independentistas pero, a pesar de ello y de la reciente crisis por la inversión en el Prat, ambas partes han mantenido su intención de mantener abierta la vía del diálogo para la negociación del “conflicto político” catalán.

En la Moncloa no esperan que ésta sea una negociación corta ni que dé resultados inmediatos, pero sí que creen que es el camino para el entendimiento y la distensión. “Lo importante no es tanto lo que salga o no de cada reunión de la mesa sino sino lo que no hace el independentismo mientras sigue abierto el diálogo en la mesa”, reflexiona un miembro del Gobierno.