Sergio Ramírez: "Volver a Nicaragua significaría prisión y muerte"

"Quisiera decir que me siento verdaderamente abrumado por la cantidad innumerable de respaldos que he recibido en estas circunstancias por parte de amigos, de escritores de toda América Latina, de intelectuales y académicos, un respaldo que me hace sobrellevar de mejor manera la peor circunstancia que alguien que ya viene de vuelta puede atravesar: la del exilio forzado". Así ha descrito su situación el escritor Sergio Ramírez en un acto, este lunes, en el Instituto Cervantes, en Madrid, en su primera comparecencia pública tras la orden de detención emitida por la Fiscalía del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega contra él por "por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia".

Ramírez ha señalado que tiene las puertas de su país cerradas "por la mano de una dictadura enemiga de los libros porque yo no estoy siendo perseguido como dirigente político, que no lo soy, estoy siendo perseguido por escribir una novela que está llegando esta semana a las librerías en Madrid, Tongolele no sabía bailar que desnuda los atropellos, la violación de los derechos humanos y el asesinato de decenas de jóvenes desarmados en las calles de Managua y otras ciudades del país en el año 2018".

En opinión del expresidente y Premio Cervantes, "esta es la verdadera razón de que el libro haya sido prohibido en Nicaragua, ha sido retenido en la aduana, y después de que se haya ordenado esta prisión contra mí, en la cual se alistaron todos los delitos posibles que caben en la invención -de todas maneras mediocre- de una dictadura, porque las dictaduras no tienen invención y responden a la mediocridad".

El escritor nicaragüense ha añadido que no volverá a su país porque eso significaría "la prisión y la muerte para mí, a mi edad no puedo estar preso sin los auxilios de un médico, y ellos son muy despiadados" y que permanecerá en nuestro país hasta el 30 de octubre, ya que tiene una gira prevista por varias ciudades españolas y por países como Reino Unido y Alemania organizada por el Instituto Cervantes. Sobre su lugar de residencia, Ramírez ha explicado que, aunque lleva un tiempo viviendo en Costa Rica, "tengo mis opciones abiertas, puede que me quede a vivir en España o en México".

Un acto en el que ha estado acompañado por el escritor cubano Leonardo Padura, que ha señalado que, aunque nunca firma cartas colectivas, esta vez sí lo ha hecho y por el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, que ha ha reivindicado la obra y la figura de Sergio Ramírez, en estos momentos en que es "objeto de acusaciones absolutamente infundadas, este es y será tu país, porque eres español y porque esta es la casa y el país de la libertad y la democracia y todos los que están a favor siempre tienen un sitio en España".

Albares, que emitió ayer un comunicado conjunto con el ministerio de Cultura apoyando al escritor, ha destacado que Sergio Ramírez es un referente no solo literario, sino "también moral por tu compromiso con la libertad de creación y pensamiento y por la defensa de la democracia y los derechos fundamentales". "Te garantizo", ha concluido el titular de Exteriores, "que puedes contar con España y con el Gobierno de España en estos momentos difíciles".