Alanis Morissette denuncia que fue víctima de una violación múltiple con 15 años: "Eran unos pedófilos"

"Yo siempre me decía que fue consentido, pero luego recordaba 'Ey, tenías 15 años, no das tu consentimiento con 15 años'. Ahora ya digo: eran todos unos pedófilos. Es una violación de menores". Así confiesa la cantante Alanis Morissette que fue víctima de una violación múltiple cuando tenía 15 años y era menor de edad. Lo cuenta en un documental llamado Jagged, producido por HBO y que se ha estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La canadiense de 47 años denuncia que en su momento no recibió comprensión ni ayuda.

"Tuve que hacer años de terapia para admitir que había habido parte de victimización por mi parte", explica. "Se lo dije a algunas personas, pero hicieron oídos sordos". No ha querido desvelar la identidad de los violadores, pero sí apunta a la presión que ha recibido por parte de la industria para no hacer público los nombres.

Alanis Morissete cuenta el abuso que sufrió

La artista también explica en el documental los motivos por los que no lo dijo antes: "El hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue por querer proteger: proteger a mis padres, proteger a mis hermanos, proteger a las futuras parejas".

Así, anima a víctimas como ella que no se asusten y lo cuenten. "Sabes que mucha gente dice: ¿Por qué esa mujer esperó 30 años? Y yo digo 'a la mierda'. No esperan 30 años. Es que nadie escuchaba. Su sustento fue amenazado o su familia fue amenazada".

La cantante ya afirmó que había abusos en la industria musical

"Casi todas las mujeres de la industria musical han sido asaltadas, acosadas, abusadas. Es omnipresente. Más en la música, incluso, que en el cine", afirmaba en una entrevista en abril de 2020. "Es sólo cuestión de tiempo que empiecen a conocerse todas esas historias", añadía, y efectivamente una de esas historias es la suya.

De hecho, hablaba así sobre las víctimas: "En primer lugar, ellos nunca esperan. En segundo lugar, las víctimas se enfrentan a la amenaza de perder su trabajo, su reputación o de que no se les crea. En el mejor de los casos, es barrido bajo la alfombra. En el peor, es amonestada o despedida".