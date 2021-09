Aguirre convoca a los jóvenes del PP a una fiesta privada en plena pugna entre Ayuso y Génova

A una fiesta privada con quien lo ha sido todo en el PP de Madrid y casi todo en el PP nacional no se dice que no. No si uno es miembro de las Nuevas Generaciones del partido. La cita con Esperanza Aguirre prevista para finales de septiembre ha corrido como la pólvora por los grupos de WhatsApp de los más jóvenes de la formación y hasta el momento medio centenar han manifestado su intención de asistir. Según los listados a los que ha tenido acceso la Cadena Ser, entre ellos hay jóvenes con cargos en gobiernos populares y también miembros de la Asamblea de Madrid.

La invitación de Aguirre a los jóvenes del PP se produce en plena batalla por el PP de Madrid y después de que la expresidenta madrileña haya tomado partido por Isabel Díaz Ayuso enfrentándose a la dirección nacional a la que acusó el lunes de "hacerle un favor a Sánchez poniéndole trabas a Ayuso".

Aguirre se refirió a "algunos chiquilicuatres que tienen por ahí detrás Génova y Almeida" y habló de "niñatos de Génova" que intoxican. Preguntado al respecto, el número dos del partido, Teodoro García Egea, respondió con dureza diciendo que "lo que destrozó al PP de Madrid [durante la presidencia de Aguirre] fue la corrupción y eso algo que nosotros jamás vamos a permitir".

El líder del partido, Pablo Casado fue preguntado ese mismo lunes por las palabras de Aguirre. "No se refiere a la dirección de Génova sino, quizá, a los miembros de Nuevas Generaciones", respondió en la Cope. Estas palabras no sentaron bien a los cachorros del partido y en este contexto la invitación de la expresidenta madrileña ha circulado hoy a toda velocidad por los grupos de las Nuevas Generaciones.

"Ojalá Teodoro García Egea tenga la conciencia tan tranquila en unos años como yo", ha dicho esta noche Aguirre en Toro TV, dejando claro que la pugna con Génova por el PP de Madrid no ha hecho más que empezar.