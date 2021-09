"Nivel más bajo no se puede tener": Samantha Hudson conquista 'Masterchef' con su primer plato

Masterchef está de vuelta con la sexta edición de su versión Celebrity. Varios meses después de coronar a Raquel Meroño como campeona de la pasada edición, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz han vuelto a las cocinas del programa de Televisión Española (TVE) para conocer a los aspirantes de esta nueva edición. Desde Terelu Campos o David Bustamante hasta Victoria Abril, Verónica Forqué o Vanesa Romero.

Entre todos estos nombres ha brillado con luz propia el de Samantha Hudson, destinada a ser uno de los principales reclamos de la audiencia en esta sexta edición. Y lo cierto es que no ha defraudado. No solo por su destreza entre fogones, que deberá ir mejorando a lo largo del concurso, sino una personalidad y unas anécdotas con las que se ha metido a la audiencia en el bolsillo. Algo que se ha notado en redes sociales, donde se ha colado entre los temas más hablados del momento gracias a su paso por la primera gala.

Así ha sido el primer plato de Samantha Hudson

Una primera gala que comenzaba con una prueba en la que uno de los aspirantes tenía que hacer el plato favorito de su pareja de fogones. Mientras que algunas como las albóndigas de rape de Terelu Campos o la merluza en salsa verde se llevaban el beneplácito del jurado, otras como el arroz de Samantha Hudson no corrió la misma suerte. A la hora de presentar el plato, con el que tuvo que conquistar el paladar de la actriz Vanesa Romero, la artista bautizaba su plato como Hoy he visto una ardilla.

"Mi plato se llama hoy he visto una ardilla", un nombre chulísimo para una tía chulísima la verdad https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/cawD40n2rg — MasterChef (@MasterChef_es) September 13, 2021

¿Por qué motivo? Según ha explicado frente al jurado, porque quería transmitir la sensación de ver por primera vez a un animal que, a día de hoy, todavía no ha visto: "Es un animal que nunca he visto, entonces me hacía ilusión ponerme en la situación de que lo he visto por primera vez". Una confesión que sorprendía al jurado, quien no daba crédito al hecho de que Samantha Hudson no hubiera visto una ardilla en toda su vida.

La cantante Tamara, primera expulsada

Después de poner como excusa que es de Magaluf, y que el jurado le explicara que allí también tenía que haber ardillas, Jordi Cruz comenzaba a valorar su plato con la mirada. Después de deducir que había hecho un arroz, Samantha Hudson explicaba que había hecho un arroz acompañado con un caldo creado a partir de una calabaza. A continuación le ha hecho un sofrito para acompañar y, en esa misma sartén, ha hecho e arroz para que cogiera todo el sabor.

A pesar de que su compañera, Vanesa Romero, le explicara que estaba bueno de sabor, todo cambiaba en cuanto el plato llegaba a manos del jurado. Tras un primer bocado, Pepe Rodríguez le aseguraba que su arroz estaba malo y crudo: "Es una pedrada". Un plato que no convenció al jurado como tampoco lo hizo el de Vanesa Romero, convirtiéndose así en una de las parejas más débiles de esta primera gala.

Sin embargo, el jurado les animaba a seguir adelante: "Veremos una evolución porque peor no se puede hacer". A pesar de ello, ninguna de las dos acabó eliminada. Finalmente, y después de librarse de la ronda final, la cantante Tamara se convertía en la primera expulsada de esta nueva edición de Masterchef. Por lo tanto, Samantha sigue adelante y la audiencia se muestra contenta por ello en redes sociales.