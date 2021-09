Del cambio de teatro al radical nuevo 'look' de Grison: así fue el estreno de temporada de 'La Resistencia'

En la noche de este pasado lunes Movistar+ dio inicio a uno de sus buques insignia, 'La Resistencia'. El espacio presentado por David Broncano a partir de las 0:00 horas ha comenzado ya su quinta temporada y lo ha hecho dando un cambio radical a lo visto hasta el momento. Desde su inicio habían mantenido una misma línea, con el mismo teatro y algún cambio de colaborador, pero después del gran crecimiento que ha dado el programa han optado por dar un salto y hacerlo a lo grande. Al comienzo aparecieron tanto David Broncano como Jorge Ponce caminando por la Gran Vía de Madrid en dirección a su nueva casa, un teatro mucho más grande, el Teatro Príncipe.

Como se pudo ver en las imágenes, se trata de un teatro con mucho más espacio, y por tanto, con mayor capacidad de espectadores. Se podían ver todas las butacas prácticamente llenas y eso permitirá al programa poder atender a todas las peticiones para ir de público. Además, incluyeron un espacio 'vip' para una persona del público, pero si bien antes era un sofá ahora es una piscina de bolas. La primera entrevistada fue Susana Rodríguez, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio en triatlón.

El radical cambio de 'look' de Grison

Sin embargo, la novedad que más ha llamado la atención en redes sociales ha sido el cambio de apariencia de una de las estrellas del programa, de Grison. Acostumbrados a verle con pelo largo, Ponce, Broncano y Castella fueron los que presentaron a su compañero, que apareció desde detrás del telón totalmente rapado, sin pelo.

El nuevo 'look' de Grison fue sin duda una de las cosas más comentadas durante el programa y uno de los grandes atractivos, siendo también foco de diferentes bromas. Así, con toda probabilidad será uno de los 'gags' de esta nueva temporada. Por ejemplo, ya lo compararon con un Brad Pitt rapado o al estafador Paco Sanz.

Según admitió Broncano, ellos no sabían nada hasta que lo vieron allí y el propio Grison reconoció que no se lo había contado ni a su familia. "Esto es rarísimo para todos nosotros", dijo el presentador. "¡Qué sensación tocarme la nuca...! Ya no va a haber más chistes de droga, ahora solo de nazis", bromeaba Grison.

Así es el nuevo teatro de La Resistencia

El nuevo teatro de La Resistencia es el Teatro Príncipe, también en pleno centro de Madrid. Consta de más butacas y de un escenario más grande. La estética de lo que se ve en pantalla ha cambiado por completo. Tanto la mesa como el sofá o el espacio de Grison y Castella es diferente. También han añadido una barra de oro, por si hay que dar algún mensaje, o una garrafa con aceite del pueblo de Broncano. Queda atrás el sofá que regaló al programa el futbolista Dani Parejo. Se esperan programas más largos, más invitados y más colaboradores. según explicó la cuenta de Twitter del programa.