"Sufrí abusos sexuales cuando tenía cinco años": el desgarrador relato de Sofía Cristo

Sofía Cristo ha sido la primera concursante de Secret Story que se ha enfrentado a La línea secreta de la vida del nuevo programa de Telecinco. De esta manera, la DJ ha tenido la oportunidad de hacer un repaso frente a la audiencia a algunos de los episodios más relevantes de su vida con el objetivo de explicarle a la misma cómo ha llegado a ser quien es a día de hoy. Entre otras cosas, y a pesar de que ha insistido en lo afortunada y feliz que es a día de hoy, la hija de Bárbara Rey ha aprovechado el momento para recordar el momento más duro de su vida.

Un abuso sexual, que sufrió cuando apenas tenía cinco años, que ni tan siquiera su madre conocía: "Solo lo saben dos o tres amigos y mi terapeuta". Tras enfrentarse a la línea de su vida, Sofía Cristo comenzaba su relato explicando una historia que tuvo lugar en su casa de la Moraleja hace ya varias décadas: "Estaba con mi madre en la casa de la Moraleja y un día, en ese salón naranja, una persona, no puedo decir quién ni lo voy a decir nunca, abusó sexualmente de mí cuando tenía cinco años".

"Yo no entendía qué era eso": Sofía Cristo habla sobre el momento más duro de su vida

Una confesión que provocaba el derrumbe de su madre, quien no podía contener sus lágrimas desde el plató del programa. Mientras tanto, Sofía Cristo continuaba su relato explicando que no entendía lo que estaba pasando y que no lo entendió hasta que creció: "Yo no entendía qué era eso. Nunca he sido consciente de cómo me podía afectar hasta que he ido siendo más mayor y he visto cómo me he relacionado con algunas personas".

Sofía: "Estábamos con mi madre en la casa de la Moraleja y en ese salón naranja apareció una persona y ese día sufrí abusos sexuales de esa persona " #SecretCuentaAtras1 pic.twitter.com/oMtSOMqczg — Secret Story España (@SecretStory_es) September 14, 2021

A pesar de que no ha revelado la identidad de la persona que abusó sexualmente de ella, Sofía Cristo ha reconocido que es una persona muy allegada a la familia: "Nunca se lo he contado a mi madre ni a mi hermano porque la persona que es es una persona muy allegada a nosotros". Sin embargo, no era su padre. A pesar de que la DJ sentía miedo porque estaba convencida de que su padre, Ángel Cristo, acabaría matando a su madre, no se encuentra detrás de la agresión sexual.

"Tu nunca tuviste culpa de nada y lo que tú haces es un ejemplo para toda la sociedad"

Después de conocer esta trágica historia, Bárbara Rey le pedía perdón entre lágrimas a su hija y le aseguraba que nunca se había dado cuenta de nada. Unas declaraciones que hundieron todavía más a la hija de la vedette, quien pedía perdón por haber contado este relato en el programa sin contárselo a ella previamente: "Es mi vida y siempre he estado callada".

Fue entonces cuando Carlos Sobera, que posteriormente se convertiría en trending topic gracias a sus declaraciones, le explicaba que lo que estaba haciendo era maravilloso: "Tu nunca tuviste culpa de nada y lo que tú haces es un ejemplo para toda la sociedad. Lejos de arrepentirte, siéntete orgullosa de los que estás haciendo porque esta sociedad necesita gente con dos cojones".