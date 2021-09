"Te lo hizo pasar muy mal": así fue el peor momento de Pablo Motos en la historia de 'El Hormiguero'

Después de convertirse en una de las grandes sensaciones de la pasada temporada, en la que recordó algunos de los momentos más importantes de la historia del programa, Jorge Sandoval ha vuelto a sentarse en la mesa de Pablo Motos para seguir rememorando algunos de los momentos clave de El Hormiguero. En esta ocasión, el productor ha querido hablar sobre uno de los peores momentos de Pablo Motos en la historia del formato, tanto durante su etapa en Cuatro como en Antena 3.

Y así será a lo largo de toda la temporada. Tal y como ha explicado el productor durante su presentación, su objetivo durante los próximos meses pasará por hurgar en el pasado de El Hormiguero para encontrará los fragmentos del programa que Pablo Motos quería olvidar: "Hoy te traigo tu peor momento de los 16 años del programa. Un momento de pasarlo mal, de no querer salir". Dado que Pablo Motos no tenía ni idea de lo que hablaba, Jorge Sandoval le emplazaba a viajar al pasado.

"Nunca habíamos visto nada igual"

Concretamente a junio de 2009, cuando el equipo recibió la visita del actor Sacha Baron Cohen. Después de saltar a la fama gracias a papeles como Ali G o Borat, el actor británico llegaba al programa presentado por Pablo Motos para presentar la película Bruno. Dado que el actor iba a interpretar a su nuevo personaje a lo largo de la entrevista, Cohen acudía al programa con dos guionistas para que le ayudaran a responder a cada una de las preguntas.

Algo que sorprendía tanto a Pablo Motos como a Jorge Sandoval, quienes nunca habían visto algo igual. Después de acceder a que los guionistas prepararan las respuestas que diría posteriormente Sacha Baron Cohen durante la entrevista, que aparecerían en el mismo pronter en el que Pablo Motos lee lo que le escriben sus guionistas, todo estuvo a punto de derrumbarse cuando apenas quedaban cinco minutos para el inicio del programa.

"Tú sal. Tú haz el programa y ya te diremos qué pasa"

Apenas unos minutos antes de que Pablo Motos saliera al escenario, concretamente cuando uno de los guionistas le daba un pendrive al equipo de El Hormiguero para que cargara las respuestas de Sacha Baron Cohen en el pronter, Jorge Sandoval descubrió que el dispositivo no era compatible con el ordenador que tenían allí: "Resulta que el sistema era de Apple y el nuestro era de Windows". Por esa misma razón, y a pesar de que tan solo quedaba un minuto para el inicio del programa, el equipo de Sacha Baron Cohen aseguraba que el actor no saldría al escenario sin su texto.

Dado que no había tiempo para más, Jorge Sandoval salió corriendo hasta la posición de Pablo Motos para explicarle que el invitado no quería salir porque no tenían el texto. Por esa misma razón, y mientras solucionaban el problema, Sandoval le pidió a Motos que saliera al plató y que comenzara el programa tal y como estaba previsto: "Tú sal. Tú haz el programa y ya te diremos qué pasa. Tú haz tu monólogo, habla con las hormigas y nosotros ya te diremos". Por suerte, el equipo de El Hormiguero consiguió revertir la situación y que Sacha Baron Cohen participara en un programa que, desde entonces, pasó a ser uno de los más angustiosos tanto para Pablo Motos como para Jorge Sandoval.