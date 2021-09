"Me dieron las gracias": Luis Merlo revela el enorme impacto que supuso Mauri en la comunidad LGBTI de México

Luis Merlo sigue recordando con cariño a Mauri. A pesar de que ya han pasado más de 15 años desde que lo interpretara por última vez en Aquí no hay quien viva, el actor no se olvida de un personaje que le cambiaría la vida para siempre. No solo porque le ayudó a convertirse en uno de los actores más queridos del panorama nacional, sino por todo lo que ayudó a la comunidad LGTBI tanto en nuestro país como en todos aquellos a los que llegaría posteriormente.

En un encuentro en nuestro canal de Twitch, en el que celebramos los 18 años de la archiconocida serie de Antena 3, Luis Merlo ha asegurado que Mauri fue un personaje que se adelantó a su tiempo. En un país en el que el colectivo LGTBI no tenía apenas visibilidad en las series y las películas más populares, el vecino del 1ºB irrumpió con fuerza para convertirse, junto a su pareja Fernando, en uno de los estandartes del colectivo en la televisión.

Luis Merlo habla sobre las reticencias del primer beso de Mauri y Fernando

El actor recuerda que por aquel entonces incluso había reticencias para que ambos se besaran en horario de máxima audiencia. Un hecho que provoco, entre otras cosas, que el esperado beso entre ambos llegara más tarde de lo previsto: "Tuvimos que esperar varios capítulos hasta que pudimos hacerlo". Sin embargo, el personaje interpretado por Luis Merlo fue derribando puertas para convertirse en todo un icono para una generación.

No solo en España, sino en otros países como en México, donde fue de gran ayuda para el crecimiento de la comunidad LGTBI. El éxito de Aquí no hay quien viva provocó que la serie llegara a muchos otros países, donde también consiguió una gran repercusión gracias a las disparatadas aventuras y desventuras de los vecinos de Desengaño 21. Un hecho que provocó que los valores que intentó inculcar el equipo dirigido por Alberto Caballero llegaran a todo el mundo.

"A mi representante le mandaron un mail para que, por favor, me diera las gracias"

Entre todos ellos los de un personaje bautizado como Mauricio Hidalgo que hizo por la sociedad mucho más de lo que nunca llegaría a imaginar. Según cuenta Luis Merlo, cuando la serie se emitió por primera vez en México, un país que, tal y como asegura el actor, tiene una "tendencia homofóbica inmensa", recibió varios correos electrónicos mediante los que le daban las gracias por interpretar a un personaje como Mauri: "A mi representante le mandaron un mail para que, por favor, me diera las gracias por el personaje de Mauri".

Al parecer, el hecho de ver a un personaje como Mauri en pantalla ayudó al crecimiento de las asociaciones LGTBI del país: "Provocó que muchas personas se apuntaran a asociaciones de movimiento igualitario y todo ello tratando a un personaje desde el humor inteligente".