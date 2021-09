"Es la primera vez que pasa": Sofía y Marco Antonio vuelven a hacer historia en el Rosco de 'Pasapalabra'

Tras más de una década en Telecinco, marcada entre otras cosas por la denuncia del grupo británico ITV Global Entertainment a Mediaset por incumplimiento de los acuerdos entre ambas partes, Pasapalabra volvía a Antena 3 en mayo de 2020 de la mano de Roberto Leal. Desde entonces, el presentador de Alcalá de Guadaíra ha vivido todo tipo de emociones en un programa que, un año más tarde, sigue sorprendiéndole.

Después de emocionarse con la victoria de Pablo Díaz tras más de un año en el programa, el periodista ha vibrado este miércoles con el último duelo protagonizado por Sofía y Marco Antonio. Tras la marcha de Pablo, quien se llevaba un bote de 1.828.000 euros el pasado mes de julio, el programa nos presentaba a Sofía, la nueva rival a batir. A partir de entonces, la vasca comenzó a eliminar contrincantes hasta que llegó Marco Antonio. Desde entonces, ambos mantienen un duelo que recuerda a otros históricos como los de Rafa y Orestes o Luis y Pablo.

Sofía y Marco Antonio empatan a 24 aciertos

Duelos en los que nunca se sabe qué va a pasar que mantienen al público en tensión cada día. En esta ocasión, y después de que ambos hicieran historia hace apenas unas semanas al empatar a 23 aciertos, Sofia y Marco Antonio han ido un paso más allá para establecer una nueva marca histórica del programa. Tras una primera ronda en la que ambos obtuvieron 21 aciertos, la tensión comenzó a crecer porque la posibilidad de que uno de los dos se llevara el bote era real.

Pero la cosa no quedaba ahí. A medida que iban pasando los segundos, los concursantes continuaban resolviendo letras hasta quedarse con una única. Algo inédito en la historia del programa, tal y como explicaba Roberto Leal ante la audiencia del programa: "No me quiero equivocar, pero desde que servidor está en Pasapalabra, es la primera vez que están nuestros dos concursantes a una respuesta del bote".

Objetivo: evitar la silla azul

Mientras que a Marco Antonio le faltaba la letra Z para completar el Rosco, a Sofía tan solo le quedaba la P. Sin embargo, y a pesar de que ambos estaban a las puertas del gran bote, ninguno de ellos se arriesgó. Dado que no tenían ni idea de cuál podría ser la palabra que les diera la llave para el gran bote, el gaditano y la vasca decidieron dejar correr el tiempo para evitar un fallo que les condenara a la temida silla azul.

Sofía fue incapaz de adivinar que la catedral y la basílica de San Pedro y San Pablo estaba situada en Poznan y Marco Antonio no supo que el cantón de Suiza en el que se encuentra el lago de Ageri era Zug. Para sorpresa del presentador, Marco Antonio reconoció que sabía la respuesta de Sofía y la concursante vasca aseguraba que también se sabía la de su oponente. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió el acierto definitivo que les otorgara la llave al bote.