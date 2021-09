Jennifer Aniston revela la otra cara del reencuentro de 'Friends': "Tuvimos un bajón más duro de lo esperado"

Hace algo más de tres meses aproximadamente se produjo en reencuentro entre los actores principales de una de las series más relevantes y conocidas de la historia de la televisión, Friends. Décadas después de que acabara, sigue acumulando millones de visualizaciones y sigue siendo comentada a diario por sus seguidores. Y para conmemorar lo que fue aquel fenómeno, HBO produjo Friends: The Reunion, el reencuentro de los protagonistas de la sitcom en la que recordar cómo fue la serie, qué pasaba detrás de la cámara y muchas cosas más. Sin embargo, no todo fue color de rosas, algo comentado en redes por el comportamiento de algunos de los actores.

Y precisamente es algo que ha venido a confirmar recientemente Jennifer Aniston, una de las estrellas de la serie, en el podcast 'Literally! With Robe Lowe'. Aunque era un cúmulo de alegría, recuerdos, nostalgia y risas, también hubo otra cara detrás de las cámaras, como era que todo el reparto se volviera a juntar tras lo vivido. "A todos nos pegó un bajón mucho más duro de lo que esperábamos. Porque en tu mente piensas ‘oh, viajar en el tiempo será muy divertido’, y resulta que no", explica la actriz.

Jennifer Aniston cuenta la dureza del reencuentro de 'Friends'

Por ejemplo, la actriz explica que un momento especialmente complicado fue cuando llegaron al set, que recreaba uno de los escenarios de la serie. "El set se reprodujo al detalle, era exactamente igual, con todas sus pequeñas cosas colocadas de la misma manera", recuerda.

"Regresar allí es nostálgico pero también melancólico. Ya sabes, muchas cosas han cambiado y todos hemos tomado caminos diferentes, algunos fáciles y otros no tan fáciles", continúa, y además, es que todo estaba grabándose: "Fue brutal, y tampoco podía escapar de ello. Había cámaras por todas partes y no podía dejar de llorar… hubo un momento en el que todos estábamos llorando a mares".

Muchas emociones en el reencuentro de 'Friends'

Aniston, LeBlanc, Perry, David Schwimmer, Courteney Cox y Lisa Kudrow. La vida ha cambiado para todos ellos, que después de ese boom nunca volvieron a ser los mismos. "De repente estás ahí y, ya sabes, han pasado 16 años, y han sucedido muchas cosas en las vidas de cada uno de nosotros", reconoce Aniston.

Admite, al hilo de todo lo comentado, que esos llantos eran reales, que no todo era alegría: "Tal vez David no lloró… creo que él no se llegó a romper. Pero incluso LeBlanc se quebró en cierto momento. Ya sabes, el señor tipo duro, hasta a él se le humedecieron los ojos". Emoción en todos los sentidos, para los actores y para los fans que Aniston confirma.