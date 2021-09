El documental que resume por qué Ferran Adrià sigue siendo noticia 10 años después del cierre de elBulli

Ferran Adrià ha logrado todos los reconocimientos con los que puede soñar un chef: tres estrellas Michelin, el número 1 de la lista 50 Best, la portada del The New York Times, cuatro títulos de doctor honoris causa... Pero este lunes sumará otro más: el estreno de una película en el Festival de Cine de San Sebastián. En concreto, el documental Las huellas de elBulli, que abre la sección Culinary Zinema escoltado por una cena especial preparada por algunos de los jefes de cocina del mítico restaurante de Roses: Albert Raurich, Eugeni de Diego, Oriol Castro...

El chef de L'Hospitalet cerró su emblemático restaurante en 2011 y, sin embargo, sigue siendo uno de los más mediáticos del mundo. Pero después de revolucionar la cocina y liderarla durante varios años, decidió echar el freno de mano para dedicarse a otras cosas que, al principio, costó entender. Sobre todo, como el propio Adrià admite, si era él quien se encargaba de contarlo.

Pero ahora sabemos que, además de dar casi 500 conferencias en colaboración con Telefónica, Adrià ha estado sistematizando su método creativo para extrapolarlo a otras disciplinas (Sapiens), que ha liderado el colosal intento de crear la enciclopedia gastronómica definitiva (Bullipedia) y que va a convertir lo que fue su restaurante de Cala Montjoi en un centro expositivo (elBulli 1864), que se abrirá en pruebas el año que viene y que se estrenará oficialmente en 2023.

La red del trapecista



Las huellas de elBulli, codirigido por José Larraza e Íñigo Ruiz (que cenaron juntos en elBulli en 2010), explora otros terrenos. Su principal aportación, como reconocen sus creadores, es el hecho de que aparezca la esposa de Adrià, Isabel Pérez ("la red del trapecista"), relatando cómo es el día a día con un genio.

"Un día estábamos mirando la cartelera para ir al cine y, de repente, me mira y me dice: ¿Te has preguntado por qué hay aceitunas ovaladas y aceitunas redondas?", explica en el documental, que Movistar estrenará en octubre.

"Los medios habéis hablado poco de Isabel Pérez y seguiréis hablando poco", señala Adrià en una entrevista concedida al programa Tot És Comèdia, de SER Catalunya. "He hecho 50 documentales y esta es la primera vez que sale. Pero Movistar fue muy insistente con la parte humana y me hacía ilusión que apareciera porque, de alguna manera, marca los 10 años que han pasado".

El chef siempre ha contado mucho de su trabajo y muy poco de su vida personal. En el documental, de hecho, llega a decir que "la gente conoce a Ferran Adrià, pero no a Ferran". El creador del documental, José Larraza, confiesa que ni siquiera él tiene la sensación de haber llegado a conocerle de verdad. "Se ha implicado en el proyecto, con todo lo que ello supone, eso sí".

El otro codirector de la cinta, Íñigo Ruiz, ya había rodado con Dani García o Bittor Arginzoniz, pero reconoce que este proyecto le hacía "una ilusión muy especial" y confiesa que él mismo es también "una huella de elBulli".

Más allá de la esferificación y la espuma

"Creo que lo que intenta hacer Ferran es algo que debería poder pasar a los libros de la historia. Es único haber sido un revolucionario en una disciplina e intentar serlo en otras. Hablar de innovación, creatividad… Me parece un camino fantástico".

En Las huellas de elBulli, de hecho, aparecen una artista plástica, un entrenador de Primera División... También algunos de los cocineros más influyentes del mundo, claro: René Redzepi, José Andrés, Joan Roca, Andoni Aduriz, Juan Mari Arzak... Y es que Adrià, harto de ver cómo muchos reducen su legado a la esferificación o la espuma, se muestra muy orgulloso de sus bullinianos: "Por allí pasaron unas 2.500 personas y el 10%, unas 250, están entre los profesionales de la cocina y de la sala más influyentes del mundo", señala en Tot És Comèdia.

Adrià dice sentirse "uno más" de los que pasaron por elBulli —"uno de los importantes, si quieres"—, pero no se cansa de reivindicar la importancia de su socio, Juli Soler, y también la de su hermano pequeño, Albert, con quien mantiene un interesante intercambio de impresiones ante la cámara: "Has trabajado mucho, vale. Pero, al final, más o menos siempre has podido hacer lo que querías y eso es tener suerte", le dice Albert. "Tienes razón", admite Ferran.

Pero con restaurante o sin él, el chef sigue soltando frases geniales: "La creatividad es buscarse la vida", asegura en el documental. Lo que no aclara es qué le motiva más: ¿la cocina o la creatividad? "Yo hago cocina creativa", responde.