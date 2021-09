"Me quedo preocupado": José Corbacho relata la imperdible historia de un joven ebrio en el aeropuerto

Los aeropuertos son escenarios improvisados en los que se producen un sinfín de escenas cada día. Desde emotivos reencuentros o broncas que parecen guionizadas hasta historias de lo más cómicas como la que ha presenciado recientemente el cineasta José Corbacho, quien no ha dudado en compartirla con sus seguidores y seguidoras en su cuenta de Twitter para que se sientan partícipes de la misma.

Como si de una película se tratara, el también humorista ha narrado la historia de un joven británico que ha llegado al aeropuerto completamente ebrio. Una historia que comienza en el control del aeropuerto, al que el protagonista de esta película llega "haciendo eses". Dado que es incapaz de pasar por el arco de seguridad, llegando a evitarlo varias veces por la percepción provocada por su estado de embriaguez, las fuerzas de seguridad le piden que por favor se meta por el interior del arco.

El joven espera a que su bandeja salga por la cinta del detector. No sale. En la cinta de al lado yo veo una bandeja que nadie recoge…

Él espera en la otra.

Después de 5 minutos le digo: “This is your baggage”

(Mi inglés es de P4)

“Oh yeah, zenkiu”

Coge sus cosas y se va… — Jose Corbacho (@josecorbacho) September 19, 2021

"Creo que no sabe dónde está": José Corbacho relata la historia de un joven completamente ebrio

Después de un segundo y un tercer intento, el joven acaba chocándose contra el arco. No es hasta la cuarta cuando consigue pasar por el centro, momento en el que recibe los vítores del personal y que dejan sin palabras a José Corbacho: "Yo flipando". Pero la historia no termina ahí. Después de pasar el arco, el joven espera a que su bandeja salga por la cinta del detector. Después de varios segundos, José Corbacho descubre que el protagonista de esta historia se había situado en una cinta que no era la suya y que sus pertenencias llevaban tiempo esperando por él. Por esa misma razón, el cineasta acaba avisándole de que su bandeja está en la cinta de al lado.

Va preguntando al personal, pero el personal, o no lo entiende (que puede ser) o pasa de él… pic.twitter.com/1bWHsho5wf — Jose Corbacho (@josecorbacho) September 19, 2021

Dado que el joven no parece tener muy claro a dónde tiene que ir, Corbacho decide seguirle: "Creo que no sabe dónde está". A pesar de que intenta preguntar en información, no entienden muy bien lo que quiere decir, por lo que decide llegar hasta la puerta de embarque él solo. Tras una persecución que se prolonga durante varios minutos, el cineasta opta por detener al joven y preguntarle a dónde quiere ir. Después de que balbucear palabras como Aicaio, el humorista llega a la conclusión de que va a viajar a Alicante.

Al final le pregunto:

- What is your fly…

(Mi inglés va bajando de nivel)

- Aicaio…

(Su inglés es peor y con acento de Gordons… o Larios)

- What?

- Alicayo…

- Boarding pass?

Joder! ALICANTE! — Jose Corbacho (@josecorbacho) September 19, 2021

El vuelo del joven había salido hacía ya dos horas

Acto seguido, ambos se acercan hasta el panel de vuelo. Es entonces cuando el humorista descubre que el vuelo que tenía que coger su amigo había salido hacía dos horas. Después de transmitirle la noticia, el joven sale corriendo mientras Corbacho tiene su móvil en la mano. Esto provoca que el cineasta salga corriendo detrás de él hasta que finalmente le entrega el móvil. Dado que la megafonía anuncia su vuelo, Corbacho decide dejar al joven con una chica de información y se va a embarcar.

Corro detrás de él:

- Your phonr, your phone…

Se cae. My god.

Anuncian mi vuelo. Le doy el móvil y le digo.

- Keep calm (que daño le ha hecho a mi inglés la publicidad).

Llamo a una chica de información que se queda con él…

Me voy a embarcar. — Jose Corbacho (@josecorbacho) September 19, 2021

Por lo tanto, no sabe qué ha sido del joven y si finalmente llegó a Aicaio. Como reflexión final, José Corbacho le ha comentado a sus seguidores y seguidoras que no cojan vuelos a primera hora si les gusta la fiesta y beber. Todo ello para evitar situaciones como la de este joven que protagonizó una auténtica película en el aeropuerto. Una película con final abierto en la que todavía queda por resolver si el británico pudo llegar a su destino o si desistió ante las recomendaciones del aeropuerto.