"No es una competición": el alegato viral de Ángel Martín sobre la importancia de tomar medidas si estás mal

Hace ya varias semanas, concretamente el pasado 8 de septiembre, Ángel Martín daba a conocer en su informativo matinal que estuvo ingresado en un hospital 15 días como consecuencia de un brote psicótico. Después de hacer un repaso a las noticias del día, el humorista daba a conocer que había sacado un libro narrando su experiencia: "Si te interesan cosas del cerebro, que sepas que yo estuve ingresado 15 días porque me dio un brote psicótico".

Una noticia que rápidamente se colaba entre los temas más comentados de la mañana en las redes sociales, donde miles de personas le agradecían a Ángel Martín su valentía a la hora de hablar sobre su enfermedad. Desde entonces, el humorista ha reconocido que ha recibido cientos de mensajes de personas que están sufriendo de problemas de salud mental. Unos mensajes que le han llevado a la reflexión.

El consejo de Ángel Martín para quienes estén pensando en pedir ayuda: "No te esperes"

Tras el informativo emitido este lunes, el humorista ha querido compartir un segundo vídeo dirigido a todas esas personas que sufren de problemas de salud mental: "Este mensaje no es informativo". Un mensaje en el que explica que muchas personas le han escrito durante estas últimas semanas para comentarle que han estado muy mal pero que no han hecho nada porque no han llegado hasta el punto del humorista.

Puede que esta observación sea absurda pero como también puede que no… yo la suelto por si acaso. pic.twitter.com/2qVJH4TBSP — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 20, 2021

Después de ver cómo decenas de personas no han pedido ayuda al no encontrarse en una situación tan extrema como la suya, Ángel Martín ha recordado que esto no se trata de una competición: "Si estás mal, estás mal. No esperes a estar en el punto que alguien ha estado peor para preocuparte. Puede que sea absurdo pero si estás mal, estás mal. Puedes empezar a tomar medidas. No te esperes". Tal y como recuerda el humorista, el umbral de cada uno lo marca la misma persona y no el resto de la sociedad.

"No es un campeonato de rebajo lo mío porque lo otro ha estado peor"

Puede que no hayas sufrido un brote psicótico como Ángel Martín y, sin embargo, que necesites ayuda para poder afrontar tu situación actual. Nunca es demasiado pronto actuar si estamos hablando sobre la salud mental: "No es un campeonato de rebajo lo mío porque lo otro ha estado peor". Tan solo tú puedes determinar cuál es tu propio umbral y, cuando te estés dando cuenta de que lo has rebasado, es importante actuar: "Si estás mal, coméntalo. Lo tuyo no es menos y lo otro es más".

Un consejo que ha recibido el apoyo y cariño de las redes sociales, quienes han vuelto a agradecerle al humorista que haya ofrecido este consejo a todas aquellas personas que necesiten ayuda. Nunca es pronto para pedir ayuda y, si consideras que estás mal, hazlo cuanto antes.