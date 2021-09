"No habrá sitio donde puedas esconderte": Bárbara Rey amenaza a la persona que abusó de su hija, Sofía Cristo

Hace cerca de una semana, concretamente el pasado martes, Sofía Cristo revelaba en Secret Story que una persona abusó de ella cuando apenas tenía cinco años de edad: "Estaba con mi madre en la casa de la Moraleja y un día, en ese salón naranja, una persona, no puedo decir quién ni lo voy a decir nunca, abusó sexualmente de mí cuando tenía cinco años". Todo ello frente a su madre, la que fuera vedette Bárbara Rey, quien no podía contener las lágrimas ante un suceso que marcaría su vida para siempre.

Varios días más tarde, y tras el revuelo generado a través de esta confesión, Bárbara Rey se sentaba en el sillón del Sálvame Deluxe para contar cómo ha vivido estos últimos días. Todo ello en una entrevista en la que reconoce que no ha podido dormir durante estos últimos días al sentirse culpable de todo lo que ha tenido que vivir su hija: "Me siento culpable de no haberme dado cuenta". A pesar de que dice estar intentando sacar fuerzas para seguir adelante, asegura estar sufriendo ante la imposibilidad de ayudar a su hija mientras está en el programa.

"Me entero ese momento y lo mato"

De hecho, la que fuera vedette ha asegurado que la misma noche en que descubrió que su hija había sido víctima de un abuso sexual, acabó orinándose encima. Después de explicar que no podía parar de ir al baño durante la gala de Secret Story, todo ello por los nervios provocados tras la confesión de su hija, Bárbara Rey asegura que todo fue a peor cuando llegó a casa. Allí reconoce que le pegó un bajón y que se sintió muy agotada para lo que restaba de noche. Tanto es así que al irse a dormir se orinó encima y no se dio cuenta hasta varias horas después.

Durante esta entrevista, Bárbara Rey le ha dado "gracias a Dios" por no haberse enterado de lo sucedido cuando ocurrió porque hubiera matado a la persona que lo hizo: "Me entero ese momento y lo mato o la mato". A pesar de que el paso del tiempo le ha ayudado a madurar y a ver las cosas desde otro punto de vista, la que fuera vedette ha asegurado que se enterará de quién ha sido el responsable de esta agresión sexual y que lo pagará caro: "No sé quién eres, pero te juro por mi vida que, si tú estás vivo, lo vas a pagar. No habrá sitio donde puedas meterte o esconderte que yo no te encuentre. Si estás vivo, suerte tienes de que yo no lo supe en su momento porque estarías muerto".

La amenaza de Bárbara Rey a la persona que abusó de su hija: " Quiero que lo pagues"

Barbara Rey reconoce que no quiere hacer daño a la persona que agredió sexualmente de su hija pero que se vengará de ella: "Si te encuentro, no te voy a hacer daño porque ya tengo otra forma de ver y veo cómo es mi hija, pero pagarás las consecuencias. Porque esto no solamente se lo has hecho a mi hija, esto se lo habrás hecho a muchísimos hijos de muchos que no lo saben y quiero, de verdad, que lo pagues".

Tras esta confesión, la artista ha considerado que la persona que abusó de su hija no debería volver a ver el sol: "Esto tendría que ser cadena perpetua y revisable para que esta persona no vuelva a ver el sol. Creo en Dios y sé que lo vais a pagar".