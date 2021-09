"Estaba aterrorizado": Luis Tosar revela cómo fue su primer encuentro con el etarra Ibon Etxezarreta

La directora de cine Icíar Bollaín ha presentado, durante el Festival de San Sebastián, la película Maixabel. Una cinta, basada en los encuentros entre Maixabel Lasa y los etarras que mataron a su marido, Juan María Jauregui, en la que ahonda en la necesidad de seguir adelante y construir una nueva sociedad dejando atrás el odio y estableciendo nuevos cimientos para que esto sea posible como el perdón y el arrepentimiento.

Para ser lo más fieles a la realidad posibles, tanto Blanca Portillo como Luis Tosar tuvieron encuentros con los protagonistas reales de esta historia. Mientras que la actriz charló en reiteradas ocasiones con Maixabel Lasa, el actor conoció a fondo al etarra Ibon Etxezarreta. Así lo ha dado a conocer el gallego en una entrevista para El Hormiguero, donde ha contado frente a la audiencia de Pablo Motos cómo fue el primero de estos encuentros con el popularmente conocido como Potxolo.

"Estaba aterrorizado": Luis Tosar recuerda su primer encuentro con el etarra Ibon Etxezarreta

Después de conocer que tendría un encuentro con el etarra al día siguiente, Luis Tosar reconoce que no pudo pegar ojo aquella noche: "No sabes lo que te vas a encontrar". Aunque reconoce que tenía todo tipo de referencias sobre el etarra y que le habían hablado en varias ocasiones sobre él, no lo tenía nada claro: Teníamos contacto a través de terceras personas. Icíar se había encontrado con él e Isa Campo, la guionista, también". De hecho, los encuentros resultaron claves para poder crear el guion de la película que se ha estrenado estos días.

Pese a todo ello, el actor reconoce que estaba aterrorizado porque no sabía qué tipo de persona se iba a encontrar: "Jamás había pensado encontrarme con alguien que había estado ahí". No obstante, y tras sentarse a charlar con él, Tosar descubrió rápidamente que aquella persona distaba mucho de la que asesinó a Juan Mari en el pasado: "Me encontré con una persona que claramente no tenía mucho que ver con la del año 2000, cuando asesinaron a Juan Mari".

"Su obsesión es que nuestros hijos y nietos no tengan que volver a vivir algo así"

Luis Tosar reconoce que Ibon Etxezarreta es una persona que ha sido capaz de darle la vuelta a la tortilla de su vida de manera radical: "Es una persona que se ha dado cuenta de las atrocidades que cometió y que ha sido capaz de arrepentirse por lo que ha hecho. Ha pedido perdón y ha tratado de iniciar un nuevo camino aportando lo que pueda para que esto no se vuelva a repetir". Y es que, tal y como explica el actor gallego frente a las cámaras de Antena 3, esta es una de sus obsesiones.

Desde que charló por primera vez con Maixabel, el etarra quiere evitar errores como los que se cometieron en el pasado: "Su obsesión es que nuestros hijos y nietos no tengan que volver a vivir algo así".