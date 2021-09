A pesar de que ya han pasado más de cinco años desde su estreno, First Dates continúa sorprendiendo a la audiencia con citas de lo más inverosímiles. Desde que se emitiera por primera vez en abril de 2016, el programa presentado por Carlos Sobera nos han dejado todo tipo de personajes que han pasado la la historia del mismo tanto por su forma de encarar la cita a ciegas como por su habilidad para dejar plantada a su pareja.

También hay quienes han generado mucho ruido a través de las redes sociales por sus gustos personales, por detalles sobre su vida personal o porque simplemente han ido al programa para dar la nota. Es el caso del mago Nanu Ferrari, quien ha visitado el restaurante de First Dates simplemente para hacer un truco de magia frente al audiencia. La cita entre Lola y Miguel, Nanu Ferrari sobre los escenarios, comenzaba con buen pie y con el máximo respeto posible.

"Pido permiso para hacer un truco de magia"

Sin embargo, y a medida que avanzaba la cita, todo fue torciéndose por las ganas de Nanu Ferrari de hacer un truco de magia frente a los allí presentes y la audiencia del programa. De hecho, y mientras Lola trataba de conocer más detalles sobre su cita, esta se levantaba y le pedía permiso a Lidia Torrent para hacer un truco de magia. Dado que tan solo habían pasado unos minutos desde que se habían sentado a cenar, la camarera le recriminaba que no estaba aprovechando el tiempo para conocer a Lola.

Cuando Lidia Torrent le explicaba que a lo mejor Lola no quería ver ningún tipo de truco de magia, el mago le aseguró que lo estaba deseando. Pero no era así. La comensal explicaba que no había venido a First Dates para ver un espectáculo, sino que se había apuntado para conocer a una persona. A pesar de que tanto Lidia como Lola le recomendaron que no hiciera ningún truco de magia, este insistió: "Yo voy a hacer el truco de magia".

"Si te han dicho que no es que no. Yo me voy"

Una reacción que provocaba la marcha de Lola, quien reconocía que no aguantaba más: "Si te han dicho que no es que no. Yo me voy". Bajo su punto de vista, toda la cita había estado fuera de lugar, por lo que lo mejor que podía hacer en ese momento era levantarse de la mesa. Algo que sorprendía a su pareja durante aquella noche, quien no daba crédito ante un plantón que parecía inminente: "¿Me vas a hacer eso Lola?".

Tras levantarse de la mesa, Lola se dirigía a la salida del restaurante, donde Lidia le pedía disculpas por lo sucedido y le invitaba nuevamente al programa. Después de decirle que estaba más que invitada al restaurante para encontrar el amor en el futuro, la comensal abandonaba el programa con la intención de volver más adelante con una persona que encaje en su perfil. Mientras tanto, el mago se marchaba sin encontrar el amor y sin el truco de magia que tantos problemas le ha causado durante la cita.