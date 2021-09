"Tomé la decisión en un tanatorio": la dura confesión de Pere Aznar sobre su alcoholismo en 'Late Motiv'

Hace apenas unas horas, Pere Aznar avanzaba a través de sus redes sociales que iba a contar algo muy personal en Late Motiv: "Hoy necesitaba esto". Colaborador habitual del programa presentado por Andreu Buenafuente, el humorista reconocía que necesitaba hablar sobre un problema que llevaba arrastrando desde hacía tiempo y que lo iba a hacer desde el respeto, el cariño y, como no podía ser de otra manera, desde la comedia.

Varias horas más tarde, el cómico se sentaba en el mítico sofá del programa de Movistar + para hablar sobre sus problemas con el alcohol y sobre el momento exacto en el que se dio cuenta de que tenía que dejar la bebida. Todo comenzaba con Pere Aznar explicando que ha dejado recientemente de beber porque tenía un grave problema con el alcohol: "Había entrado en barrena, estaba siendo grave la cosa".

Lo que cuento esta noche en @LateMotivCero es muy personal. Está hecho desde el respeto, el cariño y la comedia. La semana que viene volverán las cuchufletas, pero hoy necesitaba esto. — Pere Aznar (@pere_aznar) September 21, 2021

"No necesitaba amigos para beber"

El humorista reconoce que no necesitaba a nadie para hacerlo y que incluso se bajaba al bar solo: "No necesitaba amigos". Durante este último año, Pere Aznar recuerda bajarse al bar con su móvil y unos auriculares y ver todo tipo de series mientras bebía. Sin embargo, reconoce que no recuerda con claridad qué sucedió en cada una de ellas: "En un año he estado bebiendo series, pero la putada es que tengo que volver a verlas porque no me acuerdo de nada".

Esto de @pere_aznar es tremendamente honesto. Él necesitaba contarlo y nosotros nos alegramos muchísimo. ¡Un abrazo y salud, Pere! pic.twitter.com/Wp2mLszX2G — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) September 21, 2021

Sin dejar la comedia de lado, el humorista dice recordar La casa de papel como un robo perpetuado en un Caja Rural de Soria por personajes con nombres tan pintorescos como Cuenca, Toledo y Segovia. Pere Aznar reconoce que no estaba pasando por un buen momento personal y que cualquier excusa era buena como para bajarse al bar a beber: "Bebía por mi frustración laboral, por la inestabilidad en la pareja y porque no iba la página web de Renfe".

"Tomé la decisión en un tanatorio"

Pero no solo eso. El humorista reconoce que también bebía en los momentos para celebrar. Momentos que podían ser, por ejemplo, que se había puesto los calcetines bien. Sin embargo, todo cambiaba a comienzos del verano. Pere Aznar recuerda que tomó la decisión de dejar de beber "en un tanatorio de un pueblo en medio de la nada de Toledo". Después de llegar al tanatorio para ir a despedir a su amigo Charli, completamente resacoso del día anterior, el humorista se hundió: "Cuando me enteré de que mi amigo no estaba me comió la pena y me fui a ver series".

Una vez en el tanatorio, Aznar recuerda que fue al baño y que se quedó mirando fijamente al espejo. Fue entonces cuando comenzó a pensar dónde podría haber algún bar en este pueblo recóndito, lo que le llevó a derrumbarse de nuevo. Desde entonces, el humorista reconoce que no ha vuelto a probar el alcohol. Un total de 67 días en los que no ha probado ni gota para poner fin a una etapa muy dura de su vida.