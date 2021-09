"Me parece indigno estar haciendo la entrevista": Dabiz Muñoz y Andreu Buenafuente "discuten" por la tortilla

Apenas unas horas después de ser nombrado mejor cocinero del mundo para la plataforma The Best Chef, Dabiz Muñoz volvía a ser noticia por unas declaraciones en el programa Más Vale Tarde en las que aseguraba que le gustaba la tortilla de patatas sin cebolla. Entre risas, el cocinero confesaba que odia el sabor dulzón que le da la cebolla a las patatas y que, por esa misma razón, prefiere una buena tortilla sin cebolla.

Unas declaraciones que sorprendían al presentador Iñaki López, quien no daba crédito que alguien del calibre de Dabiz Muñoz: "¿Pero qué me estás diciendo, David? Esto es un poco tragedia". Una semana más tarde, Andreu Buenafuente ha querido reabrir el debate explicando que a él también le gusta más la tortilla con cebolla. Una confesión que indignaba al cocinero, quien llegaba a reconocer, entre risas, que no hubiera acudido a la entrevista de haberlo sabido.

"Me parece indigno estar haciendo la entrevista"

Todo ello frente a la atenta mirada de su propio clon, un personaje interpretado por el cómico Raúl Pérez que le ayudaba a generar una ventaja sobre el presentador que acabaría siendo fundamental: "Me parece indigno estar haciendo la entrevista con alguien a que le gusta la tortilla de patatas con cebolla". Con el objetivo de suavizar la "discusión", Andreu Buenafuente aseguraba que tan solo le gustaba con la cebolla bien cocinada.

Algo que exaltaba todavía más a Dabiz Muñoz, quien ha reconocido que odia precisamente el dulzor que ejerce la cebolla sobre la tortilla: "Lo estás arreglando". Aprovechando este momento, el doble de Dabiz Muñoz aseguraba que la tortilla con cebolla es "una tortilla de pusilánimes". Mientras tanto, el cocinero original reconocía que se estaba empezando a encontrar mal por la confesión de Buenafuente: "Yo me estoy encontrando mal ahora mismo de escucharle".

"A las obras perfectas no hay que añadirles nada": el alegato de Raúl Pérez a favor de la tortilla sin cebolla

Por esa misma razón, el personaje interpretado por Raúl Pérez propuso un alegato sobre el sincebollismo que le llegaba a Dabiz Muñoz al corazón: "La patata, el huevo, el aceite y la sal nacieron para hacer el amor en tu paladar. La tortilla no puede llevar algo que puede hacerte llorar dentro". Y es que, tal y como recuerda el humorista, a las obras perfectas no hay que añadirles nada.

Claro ejemplo de ello son la Mona Lisa, a quien no le quedaría tan bien una mascarilla cubriéndole la boca, o el David de Miguel Ángel, quien no sería tan representativo si llevara unos leggins. Por todo ello, los dos Dabiz Muñoz se posicionan en contra de la cebolla en la tortilla y reivindican el sincebollismo frente a un Andreu Buenafuente que nada ha podido hacer contra dos versiones del famoso cocinero.