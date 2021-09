Pablo Motos revela que duerme conectado a 36 cables: este es el motivo

Pablo Motos ha reconocido, ante la insistencia del productor Jorge Salvador, que duerme conectado a 36 cables. Todo ello para conciliar mejor el sueño y prevenir posibles dolores de cabeza, tal y como ha dado a conocer en el último programa de El Hormiguero. Una confesión que ha sorprendido a los allí presentes, quienes charlaban sobre las teorías negacionistas que habían surgido a raíz de la erupción del volcán de La Palma.

Después de conocer los distintos discursos negacionistas relacionados con este desastre natural, Pablo Motos animaba a sus tertulianos a que confesaran de qué renegaban ellos. En una mesa compuesta por humoristas como Luis Piedrahita, Marron y El Monaguillo, el tercero de ellos aprovechaba la ocasión para reconocer que era negacionista de las vitaminas: "Yo soy negacionista de las vitaminas, no pueden existir tantas y, además, no hacen nada".

" No han cuajado la inmensa mayoría": Pablo Motos cuenta su experiencia con las vitaminas

Tras escuchar su teoría, Pablo Motos le confesaba que toma vitaminas a diario. Después de enumerar cada una de ellas, el humorista le comparaba con el icónico Walter White: "Pareces el de Breaking Bad". Tras la broma de su compañero, el presentador nacido en Requena explicaba frente a las cámaras de Antena 3 que lleva muchos años probando vitaminas de todo tipo para que le ayuden en su día a día.

A pesar de que continúa tomando algunas de ellas, Motos ha reconocido que ha prescindido de la mayoría: "A lo largo de mi vida he ido descartando algunas que no me funcionaban, muchísimas. No han cuajado la inmensa mayoría". Ha sido en ese preciso instante cuando Jorge Salvador, presente en las inmediaciones del escenario, le pedía al presentador del programa que revelara su gran secreto a la hora de acostarse: "Cuenta cómo duermes, que lo estás haciendo de otra manera".

Pablo Motos habla sobre su neuroestimulador no invasivo

Pese a que en un primer momento reconocía que no lo iba a hacer, Pablo Motos acabó confesando frente a la audiencia del programa que está durmiendo conectado a un total de 36 cables cada noche. Un tratamiento que, según él, le ayuda a conciliar mejor el sueño y prevenir posibles dolores de cabeza: "Antes de dormir me pongo unos cables, unos 36 que me conecto a las manos y los pies (9 por cada extremidad). Es un neuroestimulador no invasivo".

