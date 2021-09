Concha Velasco habla sobre su intento de suicidio y revela cómo Buenafuente le salvó la vida sin saberlo

Concha Velasco ha reconocido en más de una ocasión que se enamoró de Paco Marsó nada más verle. Sin embargo, y a pesar de que pasaron cerca de tres décadas juntos, vivieron una relación repleta de mentiras que estuvo a punto de acabar con la vida de la artista. Así lo ha dado a conocer la propia Concha Velasco en el programa Lazos de Sangre de Televisión Española, donde ha reconocido que incluso trató de suicidarse al ver a la que fuera su pareja despotricando sobre ella en televisión.

Un suceso que se produjo cuando Concha Velasco perdía su casa por las deudas del que fuera su marido, algo que le llevó a trasladarse a un hotel en el que vivió durante una temporada con su perra. Durante uno de esos días en los que la actriz estaba viendo la tele con su perrita en brazos, Velasco se encontraba con Paco Marsó hablando sobre su relación con la artista. Entre otras cosas, el productor le aseguraba al periodista que nunca había querido a Concha y que su relación nunca había sido auténtica.

"Yo estaba enamorada de Buenafuente y Paco le tenía mucha manía"

Unas declaraciones que fueron como una daga para la artista, quien decidía coger todas las bebidas del minibar y tomarse todas las pastillas de un bote de Lexatin que llevaba encima para acabar con su vida: "No es que me quisiera suicidar, quería dormirme y que se me quitara el dolor". Después de tomarse ese cóctel de alcohol y pastillas, la actriz decidió seguir viendo la tele. Concretamente a Andreu Buenafuente, del que reconoce ser fan confesa: "Yo estaba enamorada de él y Paco le tenía mucha manía".

Según cuenta la propia artista, el monólogo de Andreu Buenafuente le hizo tanta gracia que empezó a reír de forma descontrolada y al mismo tiempo a llorar. Una reacción que le provocó un fuerte ataque de tos que le ayudó a echar todas las pastillas. Fue en ese momento en el que Concha Velasco se daba cuenta de lo que estaba a punto de hacer y optaba por acudir al médico del hotel para que le ayudara: "En ese momento me puse a reír y pensé que ya lo haría mañana".

Andreu Buenafuente y el lavado de estómago que nunca olvidará

Cuando vomitó todas las pastillas, la actriz acudió al médico del hotel para hacerse un lavado de estómago. Después de contarle lo que había pasado, el hombre le explicó que ya se había hecho el lavado de estómago gracias a Andreu Buenafuente.

Una historia que nunca olvidarán ninguno de los dos y que ha creado un fuerte vínculo que se mantiene a día de hoy. De hecho, el humorista catalán reconoce que Concha Velasco es como una madre postiza para ella.