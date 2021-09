David Bustamante: "Lo mejor que se ha hecho es la mujer, pero hay que proteger también a los hombres"

David Bustamante tenía 8 años cuando se estrenó ese dramón que en 1990 recaudó más de 500 millones de dólares con una historia que combinaba el amor sin fin, un duelo devastador, los fantasmas y los sustitos. Ghost, dirigida por Jerry Zucker (Aterriza como puedas, Tops Secret) encumbró a Demi Moore y a Patrick Swayze. Ella lloró en esa película como no lloraría nadie en el cine durante años y él, que venía de hacer de tipo duro, se convirtió en uno sensible. Whoopi Wolberg haciendo de pitonisa, una banda sonora que nos taladró los oídos durante demasiado tiempo, un revolcón mezclado con alfarería y eso de que el amor lo puede todo. Eso es Ghost, simplificando bastante.

Ghost es la película favorita de los padres de David Bustamante, que ha tenido unos cuantos perros a lo largo de su vida, pero uno de ellos se llama Ghost y otra, Molly. El vídeo de su comunión llevaba como banda sonora Unchained Melody. Y dice que, aunque descubrió la película siendo adolescente, cada vez que la reponen en la tele, se sienta y la ve. Cree que es "una cita ineludible". El cantante debuta como actor interpretando el personaje de Sam en el musical Ghost, que se reestrena, tras el parón de la pandemia, el próximo 28 de septiembre en el Teatro EDP Gran Vía, en Madrid. Alternará papel y funciones con Ricki Merino que, como él, también salió del programa de televisión Operación Triunfo.

Bustamante, que tiene 39 años, 20 años de carrera como cantante, diez discos a sus espaldas y centenares de conciertos, dice que "está más feliz que nervioso" a pocos días del estreno y que soñaba con esto desde que escuchaba a Camilo Sesto y a Raphael en casa de sus padres. No sabemos qué come y si duerme, pero dice que va a compaginar el musical con un nuevo disco, una gira y un programa en televisión. "No he estado en mi vida sin trabajar desde los 14 años, hasta que llegó la pandemia", dice.

Mantuvimos con él una conversación telefónica el pasado jueves, antes de la presentación del musical. En el audio, la conversación (casi) íntegra.

Su identificación con el personaje

"Es un absoluto caramelo, hacer Sam es un regalo y este musical me está regalando la vuelta a los escenarios después de estos casi dos años (...) Tengo en común con él que lucho por los míos, que soy apasionado, que a veces soy un poco retraído pero soy incansable y no descanso hasta que no consigo hacer justicia o ayudar a mi alrededor" (...) "Si hay algo que me caracteriza es que soy un hombre muy sensible y si me hubiera pasado esa historia (la de la peli), la hubiera vivido exactamente igual que él"

Sam, ese hombre quizá demasiado protector, pelín paternalista

"No podemos hacer una versión ahora actualizada. ¿Pero sabes qué? Ese tipo de relación funciona de ida y de vuelta. A veces de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, de una mujer a una mujer, de un hombre a un hombre. Siempre hay alguien que da un 60% y otro que da el 40%. Es inevitable. Se reparten, sin hablar, lo roles dentro de las parejas. Lo ideal es ir alternándolo para que sea sano y para que sea saludable. La historia y la forma de ser de Sam tiene que ver tanto conmigo... con ser tan proteccionista con mi entorno, mis amigos, mi familia, mis hermanos, mi hija.

¿Y en feminismo, cómo estamos?

"Me da mucha pena que se tenga que estar luchando hoy en día por todo eso. Soy hijo de mi madre, novio de mi novia y padre de una niña. Imagínate tú si yo quiero igualdad o no, si lo mejor que se ha hecho en esta vida es la mujer. Y también hay que proteger a los hombres y tiene que haber igualdad y no guerras. Y, sobre todo, que no se politice y que vivamos en paz y en tranquilidad porque nos necesitamos al final los unos a los otros. Yo no concebiría la vida sin paz entre nosotros porque amo a la mujer, porque amo al hombre, porque amo la vida. Es mi forma de ser. Ojalá no hubiera tantos conflictos y llegáramos a un punto sin tener que luchar tanto por ello de una forma natural y justa porque lo es.

¿Te da miedo que te machaquen?

"No tengo miedo a nada, después de 20 años ya no tengo miedo. Cuando uno está conforme consigo mismo y hace las cosas con cariño y corazón, no tiene que tener miedo a nada. Siempre va a haber críticas pero es muy fácil criticar desde la barrera. Hay que salir a torear para saber lo que se siente ahí"

"Después de 20 años, si estoy aquí es porque me lo merezco. No me han regalado nada. No tengo un apellido conocido ni noble, soy hijo de un albañil y de una ama de casa que salió de un pueblo de tres mil quinientos habitantes y llevo 20 años en esto, algo habré hecho bien"

La pandemia

"Me daba miedo pensar y si no volvemos, y si se olvidan de uno, qué hago y a qué me dedico (...) Aquí existen las modas y rápido se olvidan de uno"